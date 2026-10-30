Europa en alerta

Qué es Blocus y cómo funcionan las redes anónimas que reclutan a jóvenes a través de internet

Con una dinámica que combina redes sociales, grupos privados, mensajería instantánea y códigos propios para captar participantes, Blocus se convirtió en uno de los nombres asociados a los recientes episodios de violencia y saqueos en Europa y las autoridades temen nuevos incidentes en Halloween.