En vísperas de Halloween, una fecha en la que las bromas, las máscaras y los disfraces suelen ocupar las calles, ciudades europeas como Barcelona se preparan para reforzar la seguridad ante el temor de posibles incidentes.
Qué es Blocus y cómo funcionan las redes anónimas que reclutan a jóvenes a través de internet
Con una dinámica que combina redes sociales, grupos privados, mensajería instantánea y códigos propios para captar participantes, Blocus se convirtió en uno de los nombres asociados a los recientes episodios de violencia y saqueos en Europa y las autoridades temen nuevos incidentes en Halloween.
Detrás de las convocatorias que encendieron las alarmas policiales en España hay un fenómeno que va más allá de una noche de festejos: redes digitales que pueden transformar una convocatoria aparentemente espontánea en episodios organizados de vandalismo, enfrentamientos y saqueos.
Uno de los nombres que apareció en las investigaciones es Blocus, un movimiento sin una estructura jerárquica claramente identificada que utiliza plataformas digitales para difundir mensajes, reunir jóvenes y coordinar acciones. Su particularidad es que no necesita una sede, dirigentes visibles ni una lista formal de integrantes para funcionar.
El nombre Blocus proviene del francés y significa bloqueo. La expresión está vinculada a las protestas estudiantiles de Francia, donde se utilizó para identificar movilizaciones en reclamo de mejoras educativas. Sin embargo, en los episodios recientes de España, esa denominación terminó asociada a convocatorias que derivaron en hechos de vandalismo y saqueos.
De acuerdo con las investigaciones periodísticas y los relevamientos de actividad digital, el funcionamiento de esta red tiene distintas etapas:
- Difusión pública: aparecen perfiles anónimos en TikTok e Instagram que publican videos, imágenes y carteles con llamados a movilizarse. En ocasiones, las convocatorias utilizan reclamos sociales o educativos como argumento para atraer participantes.
- Acceso a grupos privados: las publicaciones redirigen a los interesados a canales de WhatsApp y Telegram mediante enlaces, invitaciones o códigos QR.
- Coordinación interna: en esos espacios cerrados se comparten mensajes sobre las convocatorias, se discuten posibles acciones y, en algunos casos, se promueven comportamientos violentos o saqueos.
- Desaparición y reemplazo de cuentas: algunos perfiles son eliminados, cambian de nombre o dejan de publicar cuando aumenta la atención policial y mediática. Otros aparecen para continuar difundiendo los mensajes.
Una investigación de RTVE identificó este mecanismo en las convocatorias del 24 de octubre en Barcelona y Madrid. Los investigadores observaron que TikTok funcionaba como puerta de entrada, mientras que Telegram y WhatsApp concentraban buena parte de las conversaciones y la coordinación.
La particularidad es que Blocus no necesita una organización centralizada para extenderse: diferentes cuentas pueden utilizar una misma denominación, estética o consigna sin que eso demuestre necesariamente que todas respondan a un único responsable.
¿Existen otros grupos similares a Blocus?
Blocus no es un fenómeno aislado. En distintos países europeos se detectaron redes y convocatorias digitales que utilizan mecanismos parecidos: perfiles anónimos, mensajes virales, grupos privados y consignas que buscan trasladar la actividad de internet a las calles.
En Francia, las protestas juveniles identificadas como Lycées Indignés y otras movilizaciones estudiantiles constituyeron parte del contexto del que tomó referencias el fenómeno Blocus. Algunas de esas manifestaciones terminaron en disturbios y saqueos.
En Italia, Bélgica, Alemania y Países Bajos también se detectaron convocatorias que compartían elementos visuales y mensajes similares. En algunos casos, las publicaciones utilizaban referencias a la denominada generación Z, reclamos sociales y consignas contra las instituciones.
Los relevamientos de EFE Verifica y otros medios europeos identificaron una red de perfiles que difundía llamados a concentraciones en distintas ciudades, aunque no todos utilizaban el nombre Blocus ni se pudo establecer que existiera una conducción común.
También se detectaron comunidades en Discord y otros espacios digitales, además de los canales de Telegram y WhatsApp. Esto demuestra que el fenómeno no depende de una sola aplicación, sino de la circulación de contenidos entre distintas plataformas.
El papel de TikTok, Telegram y WhatsApp en estas redes
Las plataformas digitales cumplen funciones diferentes dentro de este tipo de movimientos. Las redes abiertas permiten llegar a una audiencia amplia, mientras que las aplicaciones de mensajería ofrecen espacios de intercambio más restringidos.
Uno de los aspectos que más preocupa a los investigadores europeos es la dificultad para identificar a los responsables. Las cuentas pueden ser anónimas, utilizar nombres ficticios y desaparecer en poco tiempo. Además, los administradores pueden trasladar las conversaciones a otros espacios digitales cuando detectan que sus canales están bajo investigación.
En el caso de Blocus, las investigaciones también detectaron mecanismos de selección de participantes y restricciones de acceso a determinados grupos, después de que sus integrantes comenzaran a sospechar de la presencia de periodistas y policías.
El medio español Newtral informó que algunos administradores trasladaron la organización hacia espacios más cerrados y utilizaron reclutamientos selectivos para limitar el ingreso de personas ajenas a la red.
Detenciones y nuevas alertas en España antes de Halloween
La preocupación por Blocus aumentó en los últimos días de octubre, ante la posibilidad de que se repitieran los episodios de violencia durante Halloween.
Este viernes 30 de octubre, Reuters informó sobre la detención en España de un sospechoso señalado como fundador y principal promotor de la red, además de otras seis personas vinculadas al movimiento. Según la investigación policial, el presunto organizador habría administrado grupos de Telegram y participado en la difusión de convocatorias relacionadas con los saqueos.