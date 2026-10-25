Un grupo de manifestantes ingresó por la fuerza al Coliseo de Roma durante las protestas que se desarrollaron el sábado 24 de octubre en distintas ciudades de Italia.
Roma: manifestantes irrumpieron en el Coliseo durante una jornada de protestas y enfrentamientos
Un grupo de personas ingresó por la fuerza al histórico monumento romano mientras había turistas en el interior. La Policía desplegó un operativo para recuperar el control. Las movilizaciones contra el costo de vida, el precio de la vivienda y el rearme militar también derivaron en incidentes en otras ciudades italianas.
El episodio ocurrió mientras turistas recorrían el monumento y obligó a las fuerzas de seguridad a intervenir para desalojar el lugar y restablecer el orden. La irrupción se produjo en una jornada de movilizaciones sociales que tuvo momentos de tensión y enfrentamientos entre manifestantes y policías en varios puntos del país.
Las manifestaciones habían sido convocadas para expresar el descontento por el aumento del costo de vida, las dificultades para acceder a una vivienda y el gasto destinado al rearme militar.
Aunque las concentraciones tuvieron características diferentes según la ciudad, en Roma, Turín y Bolonia se registraron incidentes que requirieron la intervención de las fuerzas de seguridad.
Cómo fue el ingreso de los manifestantes al Coliseo de Roma
El episodio que concentró la atención internacional ocurrió en el Coliseo, uno de los principales atractivos turísticos de la capital italiana.
Mientras se desarrollaban las movilizaciones en las inmediaciones del monumento, varias personas lograron entrar al recinto sin contar con entradas y por fuera de los procedimientos habituales de acceso.
La irrupción sorprendió a los turistas que se encontraban en el interior y generó momentos de confusión. Ante la situación, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo para dispersar a los manifestantes y recuperar el control del espacio.
El ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, confirmó posteriormente que el monumento había quedado nuevamente bajo control policial. Además, indicó que no se habían registrado daños materiales en el Coliseo ni personas heridas como consecuencia de ese episodio.
El hecho se produjo en un contexto de refuerzo de las medidas de seguridad en distintas ciudades italianas.
Las autoridades habían previsto un importante despliegue policial ante la posibilidad de que se repitieran los disturbios registrados el fin de semana anterior, cuando hubo enfrentamientos, saqueos y destrozos en varias localidades del norte del país.
En Roma, la Policía había identificado a más de 200 personas durante los controles preventivos. De acuerdo con los reportes difundidos por medios italianos, 63 fueron trasladadas a dependencias policiales por la posesión de elementos considerados relevantes para la investigación y los dispositivos de seguridad.
Las autoridades también habían realizado controles en estaciones y otros puntos estratégicos para detectar objetos que pudieran utilizarse durante enfrentamientos. Entre los elementos incautados en distintos procedimientos se mencionaron pasamontañas, aerosoles y materiales de camuflaje.
La intervención en el Coliseo se convirtió en uno de los hechos más visibles de la jornada, tanto por la importancia histórica del lugar como por la presencia de visitantes que quedaron expuestos a una situación inesperada.
Enfrentamientos en Turín y Bolonia durante las protestas
Los incidentes no se limitaron a la capital italiana. En Turín, una de las principales concentraciones comenzó en la céntrica plaza Castello, pero la situación se tensó cuando un grupo intentó superar el perímetro policial.
Los manifestantes arrojaron botellas, piedras, palos y material pirotécnico contra los agentes, que respondieron con cargas para contener el avance de la multitud. Algunos participantes levantaron barricadas y prendieron fuego a contenedores de residuos, lo que requirió la intervención de los bomberos.
Los controles realizados en esa ciudad dejaron 302 personas identificadas. Según los datos difundidos por Infobae, 57 de ellas tenían antecedentes penales y seis quedaron señaladas en actuaciones vinculadas con la posesión de objetos ofensivos o la falsedad en sus declaraciones.
En Bolonia también se registraron enfrentamientos. La Policía utilizó camiones equipados con cañones de agua y gases lacrimógenos para impedir que los manifestantes avanzaran hacia la estación central. Los bomberos intervinieron, además, para apagar incendios en contenedores.
En Milán, en cambio, una marcha espontánea se desarrolló bajo una fuerte vigilancia policial. Alrededor de un centenar de personas, entre ellas jóvenes, estudiantes y familias, se movilizaron con consignas contra el Gobierno, el gasto militar y las dificultades económicas.
La marcha fue detenida cerca del Piccolo Teatro, donde los participantes reclamaron que se les permitiera continuar.
Las protestas reflejaron un malestar que reúne demandas económicas y cuestionamientos a las prioridades del gasto público. El encarecimiento de la vida y el acceso a la vivienda fueron algunos de los ejes de las convocatorias, junto con el rechazo a la política de rearme.
La jornada se desarrolló con un importante despliegue de seguridad, luego de los episodios de violencia registrados una semana antes.
Aunque en algunas ciudades las concentraciones transcurrieron sin incidentes graves, los enfrentamientos en distintos puntos del país y la irrupción en el Coliseo volvieron a poner el foco en las dificultades de las autoridades para controlar algunos sectores de las movilizaciones.
Tras los episodios, las fuerzas de seguridad continuaron con las actuaciones para identificar a los participantes involucrados en los incidentes. En el caso del Coliseo, las autoridades confirmaron que el monumento no sufrió daños y que el recinto volvió a quedar bajo control policial.