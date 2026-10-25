Tensión en Italia

Roma: manifestantes irrumpieron en el Coliseo durante una jornada de protestas y enfrentamientos

Un grupo de personas ingresó por la fuerza al histórico monumento romano mientras había turistas en el interior. La Policía desplegó un operativo para recuperar el control. Las movilizaciones contra el costo de vida, el precio de la vivienda y el rearme militar también derivaron en incidentes en otras ciudades italianas.