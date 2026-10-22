El 22 de octubre de 1978

Cómo fueron las primeras horas de Juan Pablo II como papa y qué señales dejó al mundo

Karol Wojtyla inició su pontificado ante una multitud en la plaza de San Pedro. Su mensaje y los diversos gestos que tuvo durante aquella jornada, como no usar corona y recibir a referentes de Iglesia anglicana, anticiparon algunos de los rasgos principales que marcarían su relación con la Iglesia y el mundo.