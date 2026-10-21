Conferencia histórica en el Rosa Galisteo

Mucho antes de ser Papa, Bergoglio habló en Santa Fe sobre la huella de los jesuitas en América

En octubre de 1977, Jorge Mario Bergoglio cerró un curso sobre el arte de las misiones. Se centró en la historia de la Compañía de Jesús y su legado. En paralelo, el museo ofreció una muestra dedicada al rosarino Leónidas Gambartes. La próxima visita del papa León XIV a la Argentina es el marco ideal para recordar estos hechos.