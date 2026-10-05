En un anuncio que generó gran repercusión en la Santa Sede, el Vaticano confirmó este lunes que el próximo 24 de noviembre saldrá a la luz “El diario personal del papa Francisco”.
El Vaticano publicará el diario personal del papa Francisco escrito por el cardenal "Tucho" Fernández
La obra reúne reflexiones inéditas de Jorge Bergoglio desde 1992 hasta 2024, comentadas por el cardenal Tucho Fernández, y llegará a más de 90 países.
Se trata de una obra inédita basada en los apuntes íntimos de Jorge Mario Bergoglio desde 1992 hasta 2024, presentada y comentada por uno de sus colaboradores más cercanos, el cardenal argentino Víctor Manuel “Tucho” Fernández. El lanzamiento mundial se realizará en cinco idiomas y abarcará más de 90 países, justo después del viaje apostólico que el papa León XIV realizará a la Argentina en noviembre.
Revelaciones sobre la vida interior de Bergoglio
El anuncio oficial realizado por la Librería Editrice Vaticana (LEV) causó sorpresa tanto en los ámbitos eclesiásticos como en la opinión pública internacional, dado que la existencia de estos escritos se mantenía en absoluta reserva. Según explicó la editorial de la Santa Sede mediante un comunicado, el texto posee un valor excepcional para profundizar en el pensamiento y la vivencia espiritual del pontífice jesuita que lideró la Iglesia católica desde marzo de 2013 hasta su fallecimiento el 21 de abril de 2025.
La obra compila y analiza notas redactadas por Bergoglio entre el 20 de diciembre de 1992 y el 18 de agosto de 2024. Este período abarca acontecimientos trascendentales de su trayectoria: su etapa como obispo auxiliar de Buenos Aires tras su paso por Córdoba, sus años al frente del arzobispado porteño en medio de la crisis socioeconómica argentina de 2001, su creación como cardenal por san Juan Pablo II, la participación en dos cónclaves y el desarrollo de gran parte de su pontificado en Roma.
El rol clave del cardenal Tucho Fernández
La estructuración y comentario del material estuvieron a cargo del cardenal Víctor Manuel “Tucho” Fernández, teólogo cordobés de 64 años a quien el propio Francisco nombró en julio de 2023 como prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Fernández fue el único colaborador de su misma nacionalidad que el pontífice traslada directamente a la curia romana para encabezar el histórico organismo encargado de velar por la doctrina católica.
El libro contará con una extensión aproximada de 160 páginas y su distribución internacional estará dividida entre prestigiosas casas editoriales: LEV editará la versión en italiano, Penguin Random House asumirá las ediciones en español, inglés y portugués, mientras que Editions Albin Michel estará a cargo del texto en francés.
Desde el Dicasterio para la Comunicación, su director editorial Andrea Tornielli destacó la trascendencia de la publicación al señalar que el texto permitirá a lectores de todo el mundo acceder de primera mano a la dimensión más íntima del papa argentino. Por su parte, Lorenzo Fazzini, responsable de LEV, enmarcó esta obra dentro del compromiso de la editorial vaticana de difundir los escritos papales a escala global.
Un testimonio preservado de la destrucción
La divulgación de estas memorias resulta atípica respecto a las dinámicas históricas del Vaticano. En publicaciones anteriores, como el libro-entrevista El Sucesor (2024), el propio papa Francisco había abordado el destino de sus papeles privados. A diferencia de sus predecesores Juan Pablo II y Benedicto XVI, quienes ordenaron en sus testamentos la quema de sus apuntes no revisados, Francisco había manifestado de manera distendida su intención de administrar personalmente la revisión de sus escritos.
A partir de los datos brindados por el Vaticano, se desprende que el pontífice acordó con el cardenal Fernández la selección y preservación de estas reflexiones para darles formato de diario personal antes de su publicación.
El lanzamiento del volumen fue programado de manera estratégica para el 24 de noviembre. La fecha se sitúa inmediatamente después de la gira papal que llevará al papa León XIV a visitar Perú, Uruguay y la Argentina entre el 6 y el 17 de noviembre, generando un contexto de alta expectativa en la región.