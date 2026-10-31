Con elogios anticipados

"Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha": la historia de Haymitch llega al cine

La nueva película de la saga creada por Suzanne Collins se estrenará el 20 de noviembre y retrocederá 24 años respecto de la historia de Katniss Everdeen. Joseph Zada interpretará al joven Haymitch Abernathy en una precuela que ya recibió sus primeras reacciones positivas y reunirá a figuras como Ralph Fiennes, Glenn Close, Jesse Plemons y Kieran Culkin.