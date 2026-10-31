El universo de Panem volverá a la pantalla grande con “Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha” (“The Hunger Games: Sunrise on the Reaping”), la nueva película basada en la obra literaria de Suzanne Collins.
"Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha": la historia de Haymitch llega al cine
La nueva película de la saga creada por Suzanne Collins se estrenará el 20 de noviembre y retrocederá 24 años respecto de la historia de Katniss Everdeen. Joseph Zada interpretará al joven Haymitch Abernathy en una precuela que ya recibió sus primeras reacciones positivas y reunirá a figuras como Ralph Fiennes, Glenn Close, Jesse Plemons y Kieran Culkin.
Esta vez, la franquicia dejará en segundo plano a Katniss Everdeen para recuperar la historia de uno de sus personajes más enigmáticos: Haymitch Abernathy, el vencedor del Distrito 12 que años después se convertiría en el mentor de Katniss y Peeta Mellark.
Dirigida nuevamente por Francis Lawrence, responsable de buena parte de las adaptaciones cinematográficas anteriores, la producción propone viajar 24 años antes de los acontecimientos de la primera película, hasta los quincuagésimos Juegos del Hambre, conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.
La expectativa creció en los últimos días luego de la presentación de la película en Londres, el 28 de octubre. Las primeras reacciones de periodistas y críticos especializados fueron mayoritariamente favorables y algunos llegaron a considerarla una de las mejores entregas de toda la franquicia.
El pasado de Haymitch
La trama comienza durante la mañana de la Cosecha de los 50º Juegos del Hambre. Haymitch tiene apenas 16 años y vive en el Distrito 12 cuando es seleccionado para participar en una edición particularmente cruel de la competencia: por tratarse del Segundo Vasallaje de los Veinticinco, cada distrito debe enviar el doble de tributos que en las ediciones habituales.
Así, 48 jóvenes deberán enfrentarse en una arena donde solo uno podrá sobrevivir.
Joseph Zada asumirá el desafío de interpretar al personaje que Woody Harrelson convirtió en una de las figuras más reconocibles de la saga original. La película buscará reconstruir las experiencias que transformaron a aquel adolescente carismático y esperanzado en el hombre irónico, desencantado y marcado por el trauma que conocieron los espectadores en las primeras películas.
El relato también permitirá profundizar en el funcionamiento del régimen del Capitolio y en las experiencias de resistencia que precedieron a la revolución encabezada décadas después por Katniss.
En ese sentido, la historia no se limita a recuperar un episodio mencionado en las películas anteriores, sino que amplía la dimensión política y social de un universo atravesado por la desigualdad, la manipulación mediática y la violencia institucional.
Un reparto renovado con figuras
Uno de los principales atractivos de “Amanecer en la Cosecha” será su elenco, que combina intérpretes jóvenes con figuras de amplia trayectoria y recupera personajes conocidos en versiones más tempranas.
Entre las principales incorporaciones se destacan:
- Joseph Zada como Haymitch Abernathy.
- Ralph Fiennes como el presidente Coriolanus Snow.
- Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee.
- Kieran Culkin como Caesar Flickerman.
- Elle Fanning como Effie Trinket.
- Glenn Close como Drusilla Sickle.
- Maya Hawke como Wiress.
- Mckenna Grace como Maysilee Donner.
- Whitney Peak como Lenore Dove Baird.
- Kelvin Harrison Jr. como Beetee.
- Lili Taylor como Mags Flanagan.
- Billy Porter como Magno Stift.
El desafío para este nuevo reparto será construir versiones propias de personajes que el público ya asocia con las interpretaciones de Stanley Tucci, Elizabeth Banks, Philip Seymour Hoffman, Donald Sutherland y otros integrantes del elenco original.
En particular, la actuación de Zada concentró buena parte de la atención durante las primeras proyecciones. Los comentarios destacaron su capacidad para representar las distintas facetas de Haymitch y el tránsito emocional entre la inocencia juvenil y las heridas que marcarán su vida.
Elogios para la dirección y las actuaciones
La presentación londinense del 28 de octubre permitió conocer las primeras valoraciones de la prensa especializada, difundidas en redes sociales y recopiladas por distintos medios internacionales.
Nikita Francois, de “The Nerds of Color”, fue especialmente contundente al definirla como “fácilmente la mejor película de la franquicia de Los Juegos del Hambre”. También destacó el trabajo de Joseph Zada y la fidelidad del elenco a los personajes de la novela.
Perri Nemiroff, de “Collider”, elogió tanto las actuaciones como los aspectos técnicos de la producción y subrayó la vigencia de su reflexión sobre la posibilidad de desafiar los sistemas opresivos.
Por su parte, Griffin Schiller comparó su aproximación política y narrativa con “Rogue One” y “Andor”, dentro del universo de “Star Wars”, y aseguró que no podría haber pedido una adaptación más perfecta.
También recibieron comentarios favorables Glenn Close y Jesse Plemons, además del diseño de escenarios y vestuario. Matt Neglia, de “Next Best Picture”, destacó especialmente el trabajo de ambos intérpretes, mientras que Gavin Spoors, de “FilmHounds”, puso el foco en el tercer acto.
La respuesta del público y el desempeño comercial serán determinantes para establecer el lugar de esta nueva producción dentro de una franquicia que ya superó los 3.300 millones de dólares de recaudación mundial.
El regreso de Katniss y Peeta
Otro de los elementos que alimenta la expectativa es la participación de Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson, quienes volverán a interpretar a Katniss Everdeen y Peeta Mellark. También estará presente Woody Harrelson como el Haymitch adulto.
La propia Lawrence confirmó su regreso durante una entrevista en el podcast “Call Her Daddy”, donde recordó con emoción el reencuentro con el equipo de las películas originales y sus antiguos compañeros de elenco.
“Fue increíble. Fue una locura, porque era el mismo equipo”, contó la actriz, quien también describió como especialmente emotivo el encuentro con Hutcherson y Harrelson. Su participación estará vinculada a un epílogo ambientado en el futuro, que conectará los acontecimientos de esta precuela con la historia que el público ya conoce.
La película tendrá, además, una duración de 158 minutos (dos horas y 38 minutos), lo que la convertirá en la entrega más extensa de toda la saga, superando por un minuto a “Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes” (2023).