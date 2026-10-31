África

Congo registra más de 10.000 casos de ébola y la epidemia continúa sin control

Las autoridades sanitarias advierten que la transmisión continúa activa y reclaman reforzar la detección de contagios, el seguimiento de contactos y las medidas de prevención. La falta de una vacuna específica para la cepa que provoca el brote representa uno de los principales desafíos.