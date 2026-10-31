Ucrania

Zelenski se reúne con Erdogan en Turquía para abordar la seguridad en el Mar Negro

El presidente de Ucrania llegó este sábado a Estambul para mantener un encuentro con su par turco, Recep Tayyip Erdogan. La agenda incluye los recientes ataques contra embarcaciones en el Mar Negro, que durante octubre provocaron la muerte o desaparición de unos 30 marineros. También tiene prevista una reunión con el patriarca ecuménico Bartolomé.