El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, llegó este sábado 31 de octubre a Estambul, Turquía, para mantener conversaciones con su homólogo, Recep Tayyip Erdogan. Uno de los principales temas del encuentro será la seguridad de la navegación en el Mar Negro, en un contexto marcado por recientes ataques contra embarcaciones comerciales.
Zelenski se reúne con Erdogan en Turquía para abordar la seguridad en el Mar Negro
El presidente de Ucrania llegó este sábado a Estambul para mantener un encuentro con su par turco, Recep Tayyip Erdogan. La agenda incluye los recientes ataques contra embarcaciones en el Mar Negro, que durante octubre provocaron la muerte o desaparición de unos 30 marineros. También tiene prevista una reunión con el patriarca ecuménico Bartolomé.
"Hay cuestiones importantes relacionadas con la navegación en el Mar Negro", expresó Zelenski en un mensaje publicado en la red social X, donde también confirmó que había arribado al país acompañado por parte de su equipo de trabajo.
El mandatario ucraniano fue recibido en el aeropuerto por el ministro de Defensa turco, Yasar Güler, y posteriormente se trasladó al palacio de Dolmabahçe, donde mantuvo una reunión con Erdogan, según informó la agencia de noticias Anadolu.
Durante su visita también está previsto un encuentro con el patriarca ecuménico Bartolomé, referente religioso de la Iglesia ortodoxa.
Preocupación por los ataques contra buques comerciales
La visita se produce después de varias semanas de incidentes contra embarcaciones en el Mar Negro. Durante la primera mitad de octubre, distintos ataques provocaron la muerte o desaparición de alrededor de 30 marineros, lo que incrementó la preocupación por la seguridad de las rutas marítimas de la región.
Tanto Ucrania como Rusia realizaron durante este año ataques con drones aéreos y navales contra embarcaciones civiles que, según sus respectivas posiciones, estarían vinculadas con los intereses económicos de su adversario.
En las últimas semanas se registró una nueva serie de ataques, aunque todavía no existe una atribución oficial sobre la responsabilidad de todos esos episodios. Rusia aparece como principal sospechosa de la reciente oleada, según las informaciones difundidas.
El papel de Turquía como interlocutor
Desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, Turquía mantuvo una posición de interlocución con ambos países. El gobierno de Erdogan sostuvo contactos tanto con Zelenski como con el presidente ruso, Vladimir Putin, y promovió distintas iniciativas diplomáticas para buscar una salida negociada.
La ubicación geográfica de Turquía, que controla los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, le otorga además un papel estratégico en la circulación marítima entre el Mar Negro y el Mediterráneo.