Guerra cibernética

Hackearon las alertas de Kiev y difundieron falsas amenazas de ataques nucleares y químicos

Durante más de una hora, habitantes de la capital ucraniana recibieron notificaciones que advertían sobre radiación, posibles ataques químicos y enfrentamientos en las calles. Las autoridades aclararon que no existía un peligro real. Rusia también denunció un ataque contra su sistema de emergencias, aunque todavía no se determinó si ambos episodios están relacionados.