El precio internacional del petróleo registró una fuerte baja este lunes, en medio de las expectativas de que Estados Unidos e Irán puedan avanzar hacia una solución diplomática para poner fin al conflicto.
El petróleo cayó hasta 5,5% ante las expectativas de una salida diplomática al conflicto entre Estados Unidos e Irán
Los precios del Brent y del WTI retrocedieron este lunes luego de que Donald Trump considerara poco probable una nueva ofensiva militar contra Teherán. La posibilidad de abrir negociaciones redujo la preocupación por eventuales interrupciones en el suministro mundial de crudo.
La posibilidad de una reducción de las tensiones en Medio Oriente modificó las perspectivas de los inversores sobre el abastecimiento energético y presionó a la baja las cotizaciones.
Hacia las 11.30, hora argentina, el barril de Brent, referencia para los mercados europeos, retrocedía un 5,5% y se negociaba a 92,90 dólares. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI), utilizado como referencia en Estados Unidos, caía un 4,9%, hasta los 86,34 dólares.
El movimiento se produjo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que considera muy poco probable una reanudación de los ataques contra Irán. Sus declaraciones alimentaron las expectativas de una salida negociada, aunque todavía no existe un acuerdo entre ambos países.
Las declaraciones de Trump y el posible diálogo con Irán
El mandatario estadounidense realizó sus comentarios durante una entrevista con CNN, en la que sostuvo que una nueva ofensiva militar sería poco probable si las conversaciones diplomáticas avanzan. La declaración fue interpretada por los operadores como una señal de menor riesgo de una escalada inmediata.
En ese escenario, este lunes estaba prevista una reunión entre Trump y el primer ministro de Qatar. El país del Golfo cumple un papel de mediador en el conflicto y aparece como un posible canal para acercar posiciones entre Washington y Teherán.
Para los mercados energéticos, el desarrollo de las negociaciones es relevante por el impacto que puede tener sobre el transporte y la disponibilidad de petróleo. Cualquier amenaza a las rutas marítimas de Medio Oriente genera preocupación por posibles dificultades en el abastecimiento internacional.
Sin embargo, las expectativas de distensión no significan que el conflicto esté resuelto. La evolución de las conversaciones y las decisiones de ambos gobiernos serán determinantes para establecer si la baja de los precios puede sostenerse.
Las bolsas internacionales también registraron subas
La jornada financiera mostró movimientos positivos en los principales índices de Wall Street. Las acciones recuperaron parte de las pérdidas registradas durante la semana anterior, en particular los papeles tecnológicos vinculados con el desarrollo de inteligencia artificial.
Alrededor de las 11.30 de Argentina, el Dow Jones avanzaba un 1,1%, el S&P 500 subía un 0,8% y el Nasdaq registraba una mejora del 0,9%. El índice de semiconductores de Filadelfia, que agrupa empresas del sector, ganaba un 1,9%.
El repunte también se reflejó en los mercados europeos. Londres avanzaba un 0,7%, París un 1,1% y Fráncfort un 1,2%. En Asia, Tokio había cerrado con una suba del 2,3%, mientras que Shanghái avanzó un 0,3%. Seúl y Hong Kong, en cambio, terminaron la jornada con bajas.
En paralelo, los inversores mantienen la atención sobre los próximos indicadores económicos de Estados Unidos. Durante esta semana se conocerán los datos de inflación minorista y mayorista correspondientes a octubre, cifras que pueden influir en las expectativas sobre la política monetaria de ese país.
Así, la evolución del petróleo y de las bolsas internacionales estará condicionada tanto por las señales diplomáticas entre Estados Unidos e Irán como por los próximos datos económicos y la respuesta de los mercados.