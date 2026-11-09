Mercados internacionales

El petróleo cayó hasta 5,5% ante las expectativas de una salida diplomática al conflicto entre Estados Unidos e Irán

Los precios del Brent y del WTI retrocedieron este lunes luego de que Donald Trump considerara poco probable una nueva ofensiva militar contra Teherán. La posibilidad de abrir negociaciones redujo la preocupación por eventuales interrupciones en el suministro mundial de crudo.