Ataques aéreos sauditas

La guerra en Yemen vuelve a intensificarse con bombardeos y decenas de muertos

El movimiento rebelde, respaldado por Irán, atribuyó los ataques a la aviación saudita y aseguró que también fueron alcanzados equipos de rescate. La reanudación de los enfrentamientos profundiza una guerra civil que, según cifras de Naciones Unidas, provocó más de 1.600 muertos y 300.000 desplazados.