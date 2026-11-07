Vinculadas con el apoyo a Ucrania

El canciller italiano afirmó que ciberdelincuentes difundieron sus datos personales

El ministro de Relaciones Exteriores de Italia afirmó que ciberdelincuentes difundieron sus datos personales en la dark web y buscan obtener información sobre sus seres queridos. Según sostuvo, los ataques estarían vinculados con el respaldo de su país a Ucrania.