El ministro de Relaciones Exteriores y vicepresidente del Gobierno de Italia, Antonio Tajani, denunció que es blanco de ataques informáticos y amenazas contra su entorno familiar. Según informó este sábado 7 de noviembre, un grupo de ciberdelincuentes difundió sus datos personales en la dark web y busca conseguir más información sobre él y sus allegados.
El canciller italiano afirmó que ciberdelincuentes difundieron sus datos personales
El ministro de Relaciones Exteriores de Italia afirmó que ciberdelincuentes difundieron sus datos personales en la dark web y buscan obtener información sobre sus seres queridos. Según sostuvo, los ataques estarían vinculados con el respaldo de su país a Ucrania.
El funcionario vinculó las intimidaciones con la posición del Gobierno italiano frente a la guerra en Ucrania, donde Roma mantiene su respaldo a Kiev tanto en el plano humanitario como en el militar, tras la invasión rusa iniciada en 2022.
Difusión de datos personales en la dark web
Tajani dio a conocer la situación a través de un mensaje publicado en la red social X, en el que advirtió sobre la circulación de información privada y la búsqueda de nuevos datos personales.
"Desde hace varios días, los ciberdelincuentes difunden mis datos personales en la dark web y buscan obtener más información, exponiéndome así a nuevas amenazas e intimidaciones", escribió el canciller italiano.
Además, señaló que las acciones también involucran a integrantes de su familia y que los responsables estarían dispuestos a pagar para conseguir información adicional sobre sus seres queridos.
Tajani vinculó las amenazas con el apoyo italiano a Ucrania
El funcionario consideró que la postura de Italia frente al conflicto bélico constituye el principal motivo de los ataques. Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, el Gobierno italiano respaldó a Ucrania mediante asistencia humanitaria y apoyo militar.
"Nuestra posición sobre Ucrania es la razón política por la cual estoy en su punto de mira: defender la libertad de un Estado soberano, tomar una posición clara a favor de la democracia y la independencia de una nación, eso es lo que es peligroso a ojos de estas entidades criminales", afirmó.
De esta manera, Tajani relacionó las intimidaciones con la política exterior de su país, aunque no identificó públicamente a los responsables de las acciones informáticas.
"No me dejaré intimidar", aseguró el canciller
En su publicación, el ministro también hizo referencia a las amenazas que alcanzan a su familia y aseguró que no modificará su posición frente a la situación internacional.
"También implican a mi familia y están dispuestos a pagar para obtener más detalles sobre mí y mis seres queridos. Mi reacción es muy simple: no me dejaré intimidar de ninguna manera", expresó.
La denuncia vuelve a poner en foco los riesgos vinculados con la exposición de información personal de funcionarios públicos en entornos digitales. En este caso, el canciller italiano señaló que la difusión de sus datos y las amenazas contra su entorno familiar forman parte de una serie de acciones que atribuye a grupos de ciberdelincuentes.