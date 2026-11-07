La conductora brasileña Janaína Barbosa murió a los 48 años en San Pablo, luego de sufrir un shock anafiláctico provocado por una reacción alérgica grave a un medicamento. La noticia generó conmoción en el ambiente artístico de Brasil y fue confirmada por su exmarido, Otávio Mesquita, y personas cercanas a la presentadora.
Quién era la conductora brasileña que murió tras sufrir una reacción alérgica a un medicamento
Janaína Barbosa desarrolló una extensa trayectoria en la televisión brasileña antes de alejarse de los medios. Su fallecimiento se produjo luego de sufrir un shock anafiláctico vinculado a un cambio de medicación.
Una de sus amigas, Marina Mantega, expresó su dolor a través de las redes sociales. “No tengo palabras para describir lo que siento. Literalmente, me siento abrumada. Todavía no puedo creer todo esto… ¡Te quiero mucho! Te extrañaremos, te extrañaremos mucho en nuestras vidas”, escribió.
Quién era Janaína Barbosa
Barbosa alcanzó reconocimiento por su trabajo como conductora del programa de espectáculos TV Fama. Sin embargo, su trayectoria artística también incluyó participaciones en televisión, teatro y danza.
En 2008 formó parte de la serie Casos e Acasos, emitida por TV Globo. Además, se desempeñó como bailarina y productora teatral.
Durante el Carnaval brasileño también tuvo participación en el mundo del samba, donde fue musa de la escuela Mocidade Independente de Padre Miguel.
Su trabajo como psicóloga
En los últimos años, Janaína se había alejado de la exposición pública y orientó su carrera hacia la psicología. Se dedicaba a la atención de pacientes en consultorio y contaba con experiencia en las áreas clínica, hospitalaria y psicosomática.
También colaboraba como psicóloga hospitalaria en el Hospital Universitario de la Universidad de San Pablo (USP).
En el plano personal, estuvo casada en dos oportunidades y era madre de dos hijos, Bernardo y Federico.
Cómo se produjo el shock
De acuerdo con la información difundida por el medio brasileño g1, la muerte de Barbosa se produjo luego de una reacción alérgica extrema vinculada con un medicamento que había comenzado a tomar.
El episodio habría ocurrido después de un cambio de medicación. Sin embargo, hasta el momento no se informó públicamente cuál fue el fármaco que desencadenó la reacción.
El shock anafiláctico es una respuesta alérgica grave que puede desarrollarse rápidamente y comprometer distintos órganos y sistemas del cuerpo. Entre sus manifestaciones se encuentran las dificultades respiratorias, la inflamación de la garganta, el descenso brusco de la presión arterial y las alteraciones del ritmo cardíaco.
En los cuadros más severos puede provocar pérdida de conocimiento y poner en riesgo la vida, por lo que requiere atención médica de urgencia.
Medicamentos y las reacciones anafilácticas
Según el Registro Brasileño de Anafilaxia, impulsado por la Asociación Brasileña de Alergia e Inmunología, los medicamentos figuran entre los principales desencadenantes de estas reacciones.
Un relevamiento citado por CNN Brasil indicó que el 32,4% de los casos registrados estuvieron relacionados con medicamentos. Dentro de ese grupo, los agentes biológicos representaron el 10,4%, los antiinflamatorios el 7,2% y los antibióticos el 3,8%.
Los alimentos encabezaron la lista de causas, con el 42,1% de los episodios. Entre los productos más asociados se encontraron la leche de vaca (12,9%), los mariscos (6,9%), los huevos (5,6%), el trigo (3,1%) y el maní (3,1%).
Por último, las reacciones provocadas por insectos representaron el 23,9% de los casos. Las hormigas fueron responsables del 8,4% del total registrado.