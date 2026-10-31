La exconductora de televisión mexicana Inés Gómez Mont fue detenida este viernes en Florida, Estados Unidos, después de permanecer cinco años prófuga de la Justicia de México. La mujer está acusada de integrar una presunta red de empresas fantasma utilizada para evadir impuestos, desviar fondos públicos y lavar dinero.
Detuvieron en Florida a una reconocida conductora mexicana prófuga desde hace cinco años
La Fiscalía General de México investiga a Inés Gómez Mont por su presunta participación en una trama de empresas fantasma, evasión impositiva y desvío de fondos públicos. La causa involucra unos 3.000 millones de pesos mexicanos y también alcanza a su esposo.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el arresto mediante una publicación en sus redes sociales. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no realizaron declaraciones oficiales sobre el procedimiento.
La investigación involucra también a su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, quien enfrenta cargos por presuntos delitos vinculados con el manejo irregular de fondos y operaciones financieras ilícitas.
De qué la acusan
Tanto Gómez Mont como Álvarez Puga tenían órdenes de captura por presunta participación en un esquema de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con la investigación de las autoridades mexicanas, la pareja habría utilizado empresas fantasma para concretar maniobras de evasión fiscal, desviar recursos públicos y lavar dinero. El monto involucrado rondaría los 3.000 millones de pesos mexicanos, una cifra superior a los 160 millones de dólares.
Ambos figuraban en la lista de notificaciones rojas de Interpol desde 2021, luego de que México solicitara su localización internacional para avanzar con los procedimientos judiciales.
Sin embargo, en septiembre pasado, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, informó que el organismo internacional había retirado las alertas contra la pareja. Ante esa decisión, anunció que su Gobierno pediría que fueran reactivadas para facilitar su búsqueda y eventual detención fuera del país.
Sheinbaum cuestionó la decisión de Interpol y describió a Gómez Mont y Álvarez Puga como “factureros reconocidos”. La expresión hace referencia a personas que comercializan facturas falsas para facilitar maniobras de evasión impositiva.
La detención del esposo
El empresario Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido en septiembre de 2025 en Miami, Estados Unidos, y quedó sujeto a un procedimiento migratorio.
Meses antes, en julio, la Fiscalía General de la República había informado que continuaba con las gestiones para conseguir su extradición desde territorio estadounidense y avanzar con la detención de Gómez Mont.
En el caso del empresario, la próxima audiencia está prevista para noviembre, mientras las autoridades mexicanas mantienen en curso el pedido formal de extradición.
Qué sigue en la situación judicial
Antes de su detención, la FGR había señalado que mantenía vigente una solicitud de detención provisional con fines de extradición para Gómez Mont. Además, trabajaba en la integración de la documentación necesaria para presentar el pedido formal ante las autoridades de Estados Unidos.
Con el arresto en Florida, el caso suma un nuevo capítulo después de cinco años de búsqueda internacional. Ahora, el proceso deberá avanzar en el ámbito judicial estadounidense, mientras México busca concretar los mecanismos legales para que la exconductora sea trasladada a su país y responda ante la Justicia por las acusaciones en su contra.