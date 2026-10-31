Red de lavado

Detuvieron en Florida a una reconocida conductora mexicana prófuga desde hace cinco años

La Fiscalía General de México investiga a Inés Gómez Mont por su presunta participación en una trama de empresas fantasma, evasión impositiva y desvío de fondos públicos. La causa involucra unos 3.000 millones de pesos mexicanos y también alcanza a su esposo.