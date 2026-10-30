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Rafael Grossi volvió a quedar segundo en la séptima votación por la secretaría general de Naciones Unidas

Según trascendió, Grynspan obtuvo 11 respaldos y cuatro “no apoyos”, seguida por el candidato argentino, con nueve apoyos, cuatro rechazos y dos “no opinión”.

Rafael Grossi, el argentino candidato para la secretaría general de la ONU. REUTERS/Lisa LeutnerRafael Grossi, el argentino candidato para la secretaría general de la ONU. REUTERS/Lisa Leutner
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El diplomático argentino Rafael Grossi volvió a quedar segundo en una nueva votación indicativa secreta del Consejo de Seguridad para definir la sucesión de António Guterres como secretario general de las Naciones Unidas, detrás de la exvicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan, aunque mejoró la cantidad de apoyos, según filtraciones a las que accedieron medios internacionales.

El resultado de la séptima votación para Secretario General de la ONU.El resultado de la séptima votación para Secretario General de la ONU.

Según trascendió, Grynspan obtuvo 11 respaldos y cuatro “no apoyos”, seguida por Grossi, con nueve apoyos, cuatro rechazos y dos “no opinión”, por lo que el argentino sigue en posición expectante.

Esta es la primera vez que el titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) recibe nueve apoyos y que obtiene los mismos rechazos que Grynspan.

Otras candidaturas en pugna

A su vez, la excanciller guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett obtuvo 8-6-1.

FILE PHOTO: Rebeca Grynspan Mayufis, candidate for the position of United Nations secretary-general, poses for a portrait at the Permanent Mission of Costa Rica to the United Nations in New York City, US, October 15, 2026. REUTERS/Shannon Stapleton/File PhotoLa exvicepresidenta costarricense y candidata a la secretaría de la ONU, Rebeca Grynspan.

En esta oportunidad se sumó a la carrera la emiratí Lana Zaki Nusseibeh, quien quedó en cuarto lugar ya que cosechó 7-6-2.

Más atrás quedaron los otros tres candidatos. El político ugandés Olara Otunnu (4-11-0) y las diplomáticas ecuatorianas María Fernanda Espinosa (2-10-3) e Ivonne Baki (1-14-0).

El mecanismo de elección

Para avanzar hacia la Secretaría General, un candidato necesita al menos nueve votos favorables entre los 15 integrantes del Consejo de Seguridad y no puede recibir el veto de Estados Unidos, China, Rusia, Francia o Reino Unido.

Mirá tambiénLa Celac quiere que el próximo secretario general de la ONU sea latinoamericano

Los diez miembros no permanentes del Consejo de Seguridad son Bahréin, Colombia, Dinamarca, Grecia, Letonia, Liberia, Pakistán, Panamá, República Democrática del Congo y Somalia.

Una vez que el Consejo de Seguridad acuerde un nombre, deberá recomendarlo a la Asamblea General, encargada de formalizar la designación del próximo secretario general.

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