Los 33 países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) pidieron este martes (27.10.2026) que uno de sus representantes sea el próximo secretario general de la ONU.
La Celac quiere que el próximo secretario general de la ONU sea latinoamericano
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños pidieron este martes que un candidato de la región sea el próximo en ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas: "Ha llegado el momento", afirmó la diplomática uruguaya Laura Dupuy.
En una declaración conjunta, la organización formuló el pedido en el marco de las votaciones para elegir al sucesor del portugués António Guterres, de 77 años, a partir del próximo año.
"Ha llegado el momento de que un nacional de América Latina y el Caribe asuma la responsabilidad de ocupar el cargo de secretario general de las Naciones Unidas", afirmó el grupo en una declaración conjunta leída ante la prensa por la representante permanente de Uruguay ante la ONU, Laura Dupuy Lasserre.
"Estamos convencidos de que la designación de una personalidad de nuestra región contribuirá a reforzar los esfuerzos en favor de un sistema internacional más inclusivo y representativo, así como al fortalecimiento de las Naciones Unidas", añadió.
Candidatos latinoamericanos a suceder a Guterres
América Latina reivindica su derecho al cargo en virtud de una rotación geográfica que no siempre se ha respetado. Varios aspirantes de la región compiten por suceder a Guterres.
La costarricense Rebeca Grynspan; el actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi; la exministra de Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett; las ecuatorianas María Fernanda Espinosa e Ivonne A-Baki forman parte de la lista de candidatos. La chilena Michelle Bachelet retiró su candidatura el mes pasado.
Emiratos Árabes Unidos presentó el pasado 21 de octubre a su ministra de Estado para Asuntos Exteriores, Lana Nusseibeh, que amplía la carrera a Oriente Medio y se suma a los aspirantes latinoamericanos y caribeños y al ugandés Olara Otunnu.
"Pedimos una vez más al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que garantice que esta aspiración regional sea debidamente respetada en el marco de este proceso", agregó el texto.
"Candidatos con las cualificaciones necesarias"
La declaración de la Celac llega cuando faltan poco más de dos meses para que Guterres concluya su mandato, el 31 de diciembre, y la carrera para sucederlo sigue sin un candidato claro con apoyos suficientes para superar las divisiones en el Consejo de Seguridad, que debe recomendar un aspirante a la Asamblea General.
Hasta ahora, los 15 países miembros del Consejo no han logrado ponerse de acuerdo. Cinco de ellos -Reino Unido, Francia, Estados Unidos, China y Rusia- tienen derecho de veto.
Sin embargo, los candidatos latinoamericanos han encabezado las preferencias en varias votaciones indicativas celebradas desde julio, la última este mismo mes. El comunicado de la Celac añade que sus miembros han mantenido "una posición unida desde el inicio del proceso" y que han presentado "candidatos con las cualificaciones necesarias para dirigir Naciones Unidas".
El organismo atraviesa por uno de sus períodos más difíciles ante los múltiples conflictos en curso, las dificultades financieras y las divisiones en el seno del Consejo de Seguridad.