En busca del sucesor de Gueterres

La Celac quiere que el próximo secretario general de la ONU sea latinoamericano

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños pidieron este martes que un candidato de la región sea el próximo en ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas: "Ha llegado el momento", afirmó la diplomática uruguaya Laura Dupuy.