La nueva candidata para la ONU es musulmana, de ascendencia palestina y con distinciones israelíes

Nusseibeh en una reunión con los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en el hotel The Ritz-Carlton Bahrain durante su visita a Oriente Medio para discutir el acuerdo provisional entre EE. UU. e Irán con los aliados árabes del Golfo, en Manama, Baréin, el 25 de junio de 2026. Crédito: REUTERS/Eric Lee