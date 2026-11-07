Un grave accidente de tránsito conmocionó al este de Francia, donde un autobús que trasladaba a 43 pasajeros, entre ellos 15 menores de edad, terminó fuera de la ruta y chocó contra un árbol. Como consecuencia del impacto, murieron una nena de 7 años y un joven de 18, mientras que alrededor de 20 personas resultaron heridas. Tres de ellas permanecen en estado crítico.
Un colectivo escolar chocó contra un árbol en Francia: hay dos muertos y 20 heridos
Entre las víctimas fatales hay una niña de 7 años y un joven de 18. Tres pasajeros permanecen en estado crítico y las autoridades investigan las causas del siniestro.
El siniestro se produjo cerca de las 7:30 de este viernes sobre la ruta departamental D22, en las inmediaciones de la localidad de Lent, ubicada en el departamento de Ain.
Según informó la prefectura local, el vehículo pertenecía a una línea de transporte interurbano que conectaba las ciudades de Lyon y Bourg-en-Bresse.
El alcalde de Lent, Yves Cristin, explicó que el autobús se salió de la calzada y terminó impactando contra un árbol situado a un costado de la carretera. Hasta el momento, no se determinaron las circunstancias que provocaron la pérdida de control del vehículo.
Dos muertos y 20 heridos
El balance preliminar difundido por las autoridades confirmó dos víctimas fatales: una niña de 7 años y un joven de 18.
Además, cerca de 20 pasajeros sufrieron heridas de distinta consideración. Entre ellos, tres permanecen en estado crítico debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el choque.
El conductor también fue trasladado a un hospital. Su estado de salud impidió que los investigadores pudieran tomarle declaración hasta el momento.
Investigan las causas
Tras el accidente, la fiscalía local inició una investigación por homicidio vial para establecer cómo se produjo el impacto y determinar si existieron responsabilidades.
Por ahora, las autoridades señalaron que no cuentan con suficientes testimonios ni pruebas para reconstruir las circunstancias del siniestro.
El ministro de Transportes francés, Philippe Tabarot, indicó que el autobús se encontraba en muy buenas condiciones. También informó que el conductor, quien era joven y llevaba poco tiempo trabajando para la empresa, habría dado negativo en un control de drogas.
Otro antecedente
Aunque los accidentes graves que involucran al transporte público son poco frecuentes en Francia, el país registró otro episodio trágico en enero de 2025.
En aquella oportunidad, una estudiante murió y otros 20 alumnos resultaron heridos cuando un autobús escolar volcó cerca de Châteaudun.
La investigación posterior determinó que el conductor había consumido estupefacientes antes del siniestro.