Un paseo de jóvenes terminó en un violento accidente en el estado de Nueva York, Estados Unidos, cuando un tractor que arrastraba un carro con pasajeros perdió el control y volcó mientras descendía por una calle. Al menos 14 personas resultaron heridas y el conductor, un adolescente de 16 años, permanece internado en estado crítico.
Un paseo terminó en tragedia en Nueva York: volcó un tractor y hubo 14 heridos
El vehículo volcó durante un paseo organizado por una comunidad religiosa. Quince pasajeros fueron despedidos del carro y el conductor, de 16 años, permanece internado.
El episodio ocurrió el domingo en Wellsburg, una pequeña localidad del condado de Chemung, durante una actividad organizada por un grupo juvenil de la comunidad bautista alemana. En el paseo participaban más de 20 personas, de entre 4 y 19 años, aunque cinco pasajeros lograron saltar del carro antes del vuelco.
Según las autoridades, el tractor comenzó a presentar problemas mientras avanzaba por una zona en pendiente. Algunos de los pasajeros advirtieron que los frenos comenzaban a despedir humo y que el conductor parecía tener dificultades para controlar el vehículo.
Una bajada peligrosa
El recorrido continuó durante aproximadamente 1,6 kilómetros después de que aparecieran los primeros inconvenientes mecánicos. Finalmente, el tractor llegó a una intersección y no logró detenerse ante una señal de stop.
De acuerdo con la investigación preliminar, el conductor giró hacia la derecha en un intento por controlar la marcha. La maniobra provocó que el tractor volcara varias veces y que el carro que llevaba a los pasajeros se desprendiera.
El carro continuó avanzando con los pasajeros a bordo hasta que también terminó accidentándose. Las autoridades informaron que las 15 personas que permanecían en el remolque fueron despedidas durante el impacto.
El conductor quedó atrapado debajo del tractor y fue arrastrado varios metros antes de que el vehículo terminara detenido contra un árbol. Cuando el tractor finalmente se detuvo, el adolescente ya no estaba atrapado.
Investigación abierta
Los servicios de emergencia trasladaron a 11 personas a hospitales de la zona, entre ellas el conductor. La mayoría presentaba heridas menores, como cortes y abrasiones, y fueron atendidas y dadas de alta. El adolescente de 16 años fue quien sufrió las lesiones más graves y continuaba internado en estado crítico al día siguiente.
Las primeras informaciones habían señalado que tres personas se encontraban en estado crítico. Con la evolución de los heridos, las autoridades precisaron posteriormente que todos, salvo el conductor, habían recibido tratamiento y sido dados de alta.
Los investigadores sospechan que una falla en el sistema de frenos pudo haber sido determinante. El sheriff del condado de Chemung, William Schrom, explicó que las imágenes de una cámara de vigilancia permitieron observar la velocidad con la que el tractor descendía hacia la intersección.
El funcionario también destacó que ningún otro vehículo ni peatón estuvo involucrado. Según explicó, tres automóviles habían pasado por la intersección poco antes de que el tractor llegara fuera de control al lugar.
La oficina del sheriff continúa investigando las circunstancias del accidente, mientras se analizan las condiciones mecánicas del tractor y la secuencia exacta que terminó provocando el vuelco.