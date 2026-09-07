Al menos 25 personas murieron tras el accidente de un autobús ocurrido durante la noche del sábado en la isla de Fogo, en Cabo Verde.
Accidente en Cabo Verde: 25 muertos tras caer un autobús por un barranco
El vehículo transportaba a 32 personas y regresaba de una excursión cuando salió de la ruta y cayó unos 30 metros en una zona montañosa. La mayoría de las víctimas eran niños y adolescentes.
El vehículo transportaba a un grupo de estudiantes que regresaba de una excursión cuando salió de la carretera y cayó por un barranco de unos 30 metros de profundidad, en una zona rocosa y de difícil acceso. El saldo fue confirmado por autoridades del país y difundido por medios locales.
El siniestro ocurrió en el tramo que conecta las localidades de Chã das Caldeiras y Campanas de Cima, en el norte del municipio de São Filipe. De acuerdo con los primeros informes, el colectivo terminó en un valle rocoso después de desviarse de la calzada.
Las características del terreno complicaron el trabajo de los equipos de emergencia, que debieron intervenir durante varias horas para acceder hasta el lugar del accidente y asistir a los pasajeros.
El viaje de regreso que terminó en una zona de difícil acceso
En el autobús viajaban 32 personas. Entre ellas había numerosos estudiantes de escuelas primarias y secundarias, principalmente niños y adolescentes provenientes de las localidades de Curral Grande y Ponta Verde. El conductor también murió como consecuencia del accidente.
La excursión no había sido organizada por los establecimientos educativos. Según precisaron autoridades del área de Educación de São Filipe, se trataba de una salida que el conductor organizaba de manera particular y que se realizaba anualmente durante el período previo al inicio de clases.
El grupo había visitado Chã das Caldeiras, una localidad ubicada dentro del área del volcán Pico do Fogo, y se encontraba de regreso hacia São Filipe cuando ocurrió el siniestro.
El accidente se produjo en un sector montañoso de la isla. El autobús abandonó la calzada y cayó por una pendiente de aproximadamente 30 metros hasta impactar en un barranco rocoso. La zona donde quedó el vehículo no era de fácil acceso, lo que obligó a los equipos de rescate a trabajar en condiciones complejas para retirar a las personas que habían quedado atrapadas.
Los sobrevivientes fueron trasladados al Hospital Regional São Francisco de Assis, en Fogo. Los reportes oficiales y sanitarios indicaron que varios de los heridos presentaban lesiones de gravedad.
Según información difundida por autoridades sanitarias, 19 niños y adolescentes fueron atendidos inicialmente en el hospital. Las víctimas tenían entre 6 y 16 años y presentaban politraumatismos, con lesiones principalmente en las extremidades inferiores.
Cinco de los pacientes fallecieron posteriormente como consecuencia de las heridas sufridas, según informó el director médico del centro, Dionisio Semedo.
Dos adolescentes permanecían en estado crítico y existía la posibilidad de trasladar a algunos de los heridos al Hospital Universitario Dr. Agostinho Neto, ubicado en Praia, la capital del país.
También se dispuso el refuerzo del personal sanitario en la isla de Fogo, con profesionales que se encontraban de vacaciones y médicos de clínicas privadas.
Investigan qué provocó la salida del autobús de la ruta
Las autoridades de Cabo Verde iniciaron una investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente. Hasta el momento no existe una conclusión oficial sobre qué provocó que el autobús abandonara la carretera.
Algunos reportes periodísticos señalaron como una posible hipótesis el estallido de uno de los neumáticos, pero ese dato todavía no fue establecido oficialmente como causa del siniestro. Por eso, las autoridades mantienen abierta la investigación para reconstruir cómo ocurrió la pérdida de control del vehículo y establecer eventuales responsabilidades.
La tragedia generó conmoción en todo el archipiélago. El presidente de Cabo Verde, José María Neves, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y señaló la necesidad de brindar asistencia y acompañamiento a las personas afectadas. También anunció la investigación de las causas del accidente.
El gobierno declaró dos días de duelo nacional en memoria de las víctimas. En la isla de Fogo también se suspendieron actividades previstas y las autoridades municipales acompañaron a las familias durante los funerales.
La isla de Fogo forma parte del archipiélago de Cabo Verde, ubicado en el océano Atlántico frente a la costa occidental de África. Es una isla de origen volcánico y su territorio está dominado por el Pico do Fogo, que alcanza los 2.829 metros sobre el nivel del mar. El accidente ocurrió precisamente en una zona montañosa vinculada al entorno del volcán.