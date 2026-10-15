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Choque de minibús con tren cerca de entrada francesa a Eurotúnel deja 19 heridos

Un minibús chocó contra un tren detenido en la terminal francesa de Folkestone-Calais y dejó al menos 19 heridos, aunque sin víctimas de gravedad.

Efectivos policiales y unidades médicas de la prefectura de Pas-de-Calais trabajaron en el lugar para asistir a los 19 heridos.Efectivos policiales y unidades médicas de la prefectura de Pas-de-Calais trabajaron en el lugar para asistir a los 19 heridos.
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Un tren detenido fue embestido por un minibús el jueves por la noche en el andén de carga de vehículos en el lado francés del Túnel del Canal de la Mancha, hiriendo a diecinueve personas, según anunció la prefectura de Pas-de-Calais.

El minibús accidentado trasladaba a un grupo de camioneros hacia el servicio de transporte LeShuttle al momento del impacto.El minibús accidentado trasladaba a un grupo de camioneros hacia el servicio de transporte LeShuttle al momento del impacto.

El minibús transportaba a camioneros que estaban a punto de abordar un autobús de LeShuttle. "No se han reportado fallecimientos ni personas en estado crítico", según un comunicado de la prefectura, reportó el diario Le Monde.

Según la prefectura, los servicios de emergencia, incluido un helicóptero de la unidad móvil de emergencias y reanimación y la policía fronteriza, se encontraban en el lugar.

Diecinueve personas resultaron heridas tras el impacto entre un minibús y un tren en la terminal de carga del Túnel del Canal.Diecinueve personas resultaron heridas tras el impacto entre un minibús y un tren en la terminal de carga del Túnel del Canal.

La emisora ​​francesa France Info informó que los servicios de pasajeros de Eurostar no fueron interrumpidos, y que el tráfico de carga por el canal fue suspendido.

El Eurotúnel es un canal submarino que conecta el sur de Reino Unido y el norte de Francia.

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