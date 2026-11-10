Calificó de "sabotaje" las acusaciones

Estados Unidos: Hegseth defendió la ofensiva contra Irán y desafió el pedido de destitución

El secretario de Defensa estadounidense rechazó el proceso de impeachment promovido por el congresista republicano Thomas Massie, quien lo acusa de haber impulsado la guerra contra Irán sin autorización del Congreso. Hegseth defendió las operaciones militares y aseguró que cuenta con el respaldo de Donald Trump.