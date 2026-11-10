El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, rechazó las iniciativas para apartarlo de su cargo y calificó de "farsa" y "sabotaje" el proceso de destitución impulsado en el Congreso. En una conferencia de prensa realizada este martes en el Pentágono, defendió las operaciones militares contra Irán y aseguró que volvería a tomar las mismas decisiones.
Estados Unidos: Hegseth defendió la ofensiva contra Irán y desafió el pedido de destitución
El secretario de Defensa estadounidense rechazó el proceso de impeachment promovido por el congresista republicano Thomas Massie, quien lo acusa de haber impulsado la guerra contra Irán sin autorización del Congreso. Hegseth defendió las operaciones militares y aseguró que cuenta con el respaldo de Donald Trump.
"Estoy detrás de cada una de estas operaciones. Estuve orgulloso de ejecutarlas y lo volvería a hacer mañana", afirmó el funcionario, quien sostuvo que las acusaciones en su contra responden a diferencias políticas y no a conductas que justifiquen su salida del Gobierno.
Un pedido de destitución por la guerra contra Irán
La iniciativa fue presentada por el congresista republicano Thomas Massie, una de las figuras más críticas de Donald Trump dentro de su propio partido.
El legislador promovió una resolución para iniciar un procedimiento de impeachment contra Hegseth, al considerar que impulsó las operaciones militares contra Irán sin contar con la autorización del Congreso y que excedió las atribuciones de su cargo.
Frente a estos cuestionamientos, el jefe del Pentágono sostuvo que el planteo carece de fundamentos legales y cuestionó sus posibles consecuencias sobre las Fuerzas Armadas estadounidenses.
"Esto no es patriotismo. Esto es sabotaje", expresó Hegseth. Además, lanzó una advertencia en defensa de los militares: "Si quieren ir contra nuestros soldados, tendrán que pasar primero por mí".
Hegseth ratificó su respaldo a las operaciones militares
Durante su primera conferencia de prensa en el Pentágono en seis meses, el secretario de Defensa defendió la estrategia militar de la administración Trump y ratificó su participación en las decisiones adoptadas durante el conflicto con Irán.
El funcionario aseguró que no se arrepiente de las operaciones ejecutadas y volvió a cuestionar a quienes buscan apartarlo del cargo. Sus declaraciones se produjeron en medio de las críticas políticas por el alcance de la intervención estadounidense y el papel del Congreso en las decisiones vinculadas con el uso de la fuerza militar.
Trump cerró filas con el secretario de Defensa
Pese a la ofensiva legislativa, Hegseth manifestó confianza en que el intento de destitución no prosperará. Para ello cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump y de la mayoría republicana que controla la Cámara de Representantes hasta enero de 2027.
El propio mandatario utilizó sus redes sociales para respaldar públicamente a su secretario de Defensa y elogiar su desempeño frente a los cuestionamientos.
La resolución impulsada por Massie podría enfrentar este martes una primera votación de procedimiento en la Cámara de Representantes. Esa instancia será determinante para establecer si el planteo avanza hacia un debate formal o queda bloqueado antes de continuar su recorrido legislativo.