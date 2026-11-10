La Argentina y el Reino Unido comenzaron a discutir este martes ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, el conflicto por la explotación petrolera en las Islas Malvinas.
Malvinas: Argentina recurrió al Tribunal del Mar para frenar el proyecto petrolero Sea Lion
Las audiencias comenzaron este martes en Hamburgo y el tribunal deberá analizar si corresponde dictar medidas provisionales mientras se resuelve la controversia.
El planteo del gobierno de Javier Milei apunta a frenar el desarrollo del proyecto Sea Lion, impulsado por empresas que cuentan con licencias otorgadas por las autoridades británicas del archipiélago.
La presentación argentina fue realizada el 13 de octubre, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
El pedido no busca que el tribunal resuelva la disputa de soberanía sobre las islas, sino que disponga medidas para evitar que avance la extracción de recursos mientras continúa el proceso jurídico.
La delegación nacional está encabezada por funcionarios de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia y de la Cancillería. También participa el especialista en derecho internacional Marcelo Kohen, quien tiene a su cargo la exposición de los argumentos argentinos.
Cuáles son los argumentos de Argentina
El Gobierno sostiene que el Reino Unido no debería avanzar con actividades económicas unilaterales en un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa.
Para fundamentar esa posición, recurre a dos resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): la 2065, de 1965, que reconoció la existencia de una controversia entre ambos países, y la 31/49, de 1976, que instó a las partes a evitar decisiones unilaterales mientras no se resuelva el conflicto.
Otro de los argumentos centrales está relacionado con la naturaleza del recurso. Según la presentación argentina, el petróleo no es renovable y, una vez extraído, no puede recuperarse mediante una sentencia posterior.
Por eso, considera necesario impedir que la explotación avance antes de que se resuelva la controversia.
El planteo también invoca los artículos 192 y 194 de la Convemar, que establecen obligaciones vinculadas con la protección y preservación del medio marino.
La solicitud incluye cuatro puntos: que el Reino Unido impida el inicio o la continuidad de la explotación de Sea Lion, que no otorgue nuevos permisos en el área, que preserve la información obtenida durante las exploraciones y que adopte medidas para proteger el ambiente marino.
Por su parte, el Gobierno británico sostiene que las licencias son legítimas y que el reclamo argentino no modifica las autorizaciones vigentes. La ministra de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, afirmó en octubre que la presentación ante el tribunal no obliga a detener el desarrollo de hidrocarburos.
Qué puede resolver el Tribunal del Mar y cuáles son los escenarios
Las audiencias previstas para este martes 10 y miércoles 11 de noviembre tienen un alcance específico. Como Argentina y el Reino Unido eligieron distintos mecanismos para resolver controversias bajo la Convemar, el fondo del caso deberá tratarse mediante un arbitraje contemplado en el Anexo VII de esa convención.
Mientras se constituye ese tribunal arbitral, el TIDM puede analizar si corresponde dictar medidas provisionales. Para hacerlo, debe evaluar si existe una base inicial para considerar que el órgano arbitral tendrá jurisdicción, si hay urgencia y si los derechos invocados por Argentina tienen fundamentos suficientes.
El Gobierno argentino contempla tres resultados posibles: que el tribunal acepte todo el pedido y ordene frenar la actividad; que conceda solo algunas de las medidas solicitadas; o que rechace la presentación por considerar que no tiene jurisdicción inicial para intervenir.
El proyecto Sea Lion está ubicado a unos 198 kilómetros al norte de las islas, en un bloque de 541 kilómetros cuadrados. Es desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, y las perforaciones tienen previsto comenzar en enero de 2027.
La decisión sobre las medidas provisionales podría conocerse en los próximos días. Según el plazo mencionado en la presentación, el pronunciamiento se espera para alrededor del 13 de noviembre, aunque el tribunal podría postergar su resolución.