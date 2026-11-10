Un policía murió y otro resultó gravemente herido este martes tras la explosión de un artefacto oculto en una mochila durante un procedimiento de seguridad en Oviedo, España. El operativo se había iniciado luego de que un hombre presuntamente disparara contra una adolescente de 17 años, quien permanece internada en estado grave.
Explotó una mochila en España: murió un policía y otro sufrió la amputación de una pierna
Una adolescente de 17 años también resultó gravemente herida tras recibir disparos. La explosión ocurrió durante la intervención de los agentes en una vivienda de Oviedo, donde investigaban el ataque.
El hecho ocurrió en la calle Rafael Urrusti, ubicada en el barrio de Villafría, durante las primeras horas de la mañana. Según la información difundida por medios españoles, el estallido se produjo mientras los efectivos intervenían en una vivienda de la zona.
Entre las 7:20 y las 7:30 se escucharon varias detonaciones de arma de fuego en el barrio. Los agentes acudieron al lugar después de recibir un aviso sobre un hombre que habría efectuado disparos contra una adolescente de 17 años. La joven sufrió heridas de gravedad y fue trasladada a un centro médico, donde continúa hospitalizada.
La explosión
Alrededor de las 8:45, mientras los efectivos policiales trabajaban en el lugar, se produjo una explosión que alcanzó a dos integrantes de las fuerzas de seguridad.
Las primeras investigaciones señalan que el artefacto habría sido de fabricación casera y estaría compuesto por amoniaco y aluminio. El dispositivo se encontraba oculto dentro de una mochila, cuya detonación provocó una potente onda expansiva.
Un agente murió y otro permanece grave
Como consecuencia del estallido, falleció un policía perteneciente a la unidad de Guías Caninos.
El segundo efectivo afectado forma parte de los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX). Según las fuentes consultadas por la prensa española, sufrió heridas de extrema gravedad, debió ser sometido a la amputación de una pierna y permanece internado en estado muy grave.
Buscan al sospechoso de disparar
Tras la explosión, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desplegaron un amplio operativo en el barrio de Villafría y establecieron un perímetro de seguridad alrededor de la zona.
Fuentes policiales indicaron que el presunto autor de los disparos sería un vecino de la adolescente herida. Sin embargo, el hombre permanece en paradero desconocido y las autoridades trabajan para localizarlo.
La investigación busca esclarecer las circunstancias del ataque contra la menor y determinar cómo llegó el artefacto explosivo a la vivienda en la que se desarrollaba el procedimiento policial.