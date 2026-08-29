Un ataque nocturno llevado adelante por fuerzas rusas con drones provocó una fuerte explosión en un complejo logístico de Bucha, en las cercanías de la capital ucraniana. El hecho dejó, de manera provisoria, al menos 27 muertos y 42 heridos.
Ataque ruso con drones dejó al menos 27 muertos y 42 heridos cerca de Kiev
La ofensiva nocturna provocó una fuerte explosión, incendios de gran magnitud y daños en más de 50 construcciones. Las autoridades advirtieron que el saldo podría aumentar.
La ofensiva provocó explosiones sucesivas e incendios de gran magnitud que destruyeron parte de las instalaciones y causaron daños en más de 50 construcciones residenciales ubicadas en las inmediaciones.
Mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando en la zona afectada, las autoridades advirtieron que el número de víctimas fatales podría aumentar.
Las tareas de rescate continúan
El jefe de la administración militar de la región de Kiev, Timur Tkachenko, informó que hasta el momento se confirmó la muerte de 27 personas, aunque no descartó que la cifra aumente a medida que avancen las tareas de búsqueda.
“Se sabe que han muerto 27 personas. Y puede que esa cifra no sea definitiva”, advirtió el funcionario.
Los equipos de rescate continuaron trabajando entre los escombros mientras combatían los incendios que se produjeron tras las explosiones.
El complejo que fue alcanzado
De acuerdo con la información difundida por las autoridades de Defensa de Ucrania, el ataque tuvo como objetivo el centro de distribución FIM Service, situado en la localidad de Chaika, en la periferia de Kiev.
Según indicaron, en los depósitos del complejo había “componentes de misiles de crucero de largo alcance Flamingo”.
El impacto desencadenó una serie de detonaciones que afectaron gravemente las estructuras del predio y alcanzaron viviendas cercanas.
Rusia reconoció una serie de ataques simultáneos
El Ministerio de Defensa de Rusia reconoció haber llevado adelante ofensivas coordinadas durante la noche en distintos puntos de Ucrania.
“Anoche y durante toda la noche del 29 de agosto, las Fuerzas Armadas rusas continuaron lanzando ataques combinados contra centros logísticos e instalaciones portuarias en Ucrania que abastecen a las Fuerzas Armadas ucranianas”, señalaron desde el organismo ruso.
Las operaciones se extendieron hacia distintos sectores del país y alcanzaron puntos vinculados al abastecimiento militar y energético.
Los otros objetivos alcanzados
Entre los lugares mencionados se encuentra un nodo aduanero de Kalínivka, utilizado para recibir material bélico procedente de países occidentales, y un depósito situado en Milaya que, según la información difundida, almacenaba insumos destinados a aeronaves no tripuladas.
Las ofensivas también alcanzaron instalaciones ubicadas en los puertos de Izmail y Mikoláiv.
En esos puntos, los ataques impactaron en atracaderos petroleros, terminales de carga marítima, 18 instalaciones de almacenamiento militar y tres depósitos de combustibles y lubricantes asignados a las tropas ucranianas.
Mientras continúan las tareas de rescate en las cercanías de Kiev, las autoridades mantienen la alerta ante la posibilidad de que aumente el número de víctimas.