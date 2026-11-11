Deabte en el Capitolio

Estados Unidos: la Cámara de Representantes archivó el pedido de juicio político contra el secretario de Defensa

La mayoría republicana logró derivar la acusación a comisiones por 211 votos a 204. Se frenó así el intento de destituir a Pete Hegseth por las maniobras militares en Irán y la incursión en Venezuela.