La Cámara de Representantes de Estados Unidos bloqueó un intento de juicio político contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, al aprobar por 211 votos contra 204 una moción para enviar a una comisión la iniciativa que buscaba su destitución por distintas operaciones militares, entre ellas la guerra en Irán y la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.
Estados Unidos: la Cámara de Representantes archivó el pedido de juicio político contra el secretario de Defensa
La mayoría republicana logró derivar la acusación a comisiones por 211 votos a 204. Se frenó así el intento de destituir a Pete Hegseth por las maniobras militares en Irán y la incursión en Venezuela.
La votación se realizó el martes y la decisión permitió a la mayoría republicana frenar el tratamiento de los cargos en el pleno de la Cámara.
Una iniciativa surgida del oficialismo
La resolución había sido impulsada por el legislador republicano Thomas Massie, representante de Kentucky y crítico del presidente Donald Trump, quien fue el único integrante de su partido que votó contra el envío del proyecto a comisión.
En total, 210 republicanos y un legislador independiente respaldaron la moción, mientras que 203 demócratas y Massie se pronunciaron en contra. Otros 18 representantes no participaron de la votación.
Los ocho cargos contra Hegseth
La iniciativa contemplaba ocho cargos contra Hegseth, entre ellos su responsabilidad en las operaciones militares estadounidenses contra Irán, la captura de Maduro y los ataques contra embarcaciones en el Caribe, que Massie cuestionó por haberse realizado sin autorización previa del Congreso.
El proyecto fue remitido al Comité Judicial de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos, una decisión que reduce considerablemente las posibilidades de que el proceso avance durante la actual legislatura.
Tras conocerse el resultado, Trump celebró la decisión y aseguró que “el intento de los demócratas de destituir al secretario de Guerra Pete Hegseth ha fracasado estrepitosamente”, pese a que la resolución había sido presentada por un legislador de su propio partido.
La postura de la Casa Blanca
La Casa Blanca había expresado previamente su rechazo al juicio político y solicitado a los congresistas que enviaran la iniciativa a una comisión, al considerar que las operaciones cuestionadas respondían a decisiones de seguridad nacional adoptadas por el presidente.
De todos modos, el eventual avance de un proceso de destitución requeriría la aprobación de la Cámara de Representantes y posteriormente una mayoría de dos tercios en el Senado, un escenario que por el momento aparece difícil de concretar.