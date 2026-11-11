Un militar del Ejército de Estados Unidos fue detenido en Inglaterra bajo sospecha de realizar tareas de espionaje vinculadas con Rusia. El arresto se concretó el martes cerca de la ciudad de Gloucester, en el suroeste del país, durante un procedimiento en el que participaron la Policía antiterrorista británica, el FBI y representantes de las fuerzas armadas estadounidenses.
Reino Unido detuvo a un militar de Estados Unidos sospechado de espiar para Rusia
El hombre, de 41 años, fue arrestado cerca de Gloucester en un operativo coordinado con el FBI y organismos militares estadounidenses. La Policía británica investiga una posible colaboración con los servicios de inteligencia rusos y todavía no reveló su identidad.
El hombre tiene 41 años y su identidad no fue difundida por las autoridades. La investigación apunta a determinar si colaboró con un servicio de inteligencia extranjero y si obtuvo o divulgó información protegida en beneficio de otro Estado.
La Policía Metropolitana de Londres confirmó que el procedimiento se realizó en el marco de una pesquisa por presuntas infracciones a la Ley de Seguridad Nacional de 2023. Según precisó, los organismos británicos trabajaron en coordinación con sus pares estadounidenses para concretar la detención.
De qué se lo acusa al militar detenido en Inglaterra
La investigación contempla dos posibles delitos previstos en la legislación británica. Uno está relacionado con la asistencia a un servicio de inteligencia extranjero, mientras que el otro comprende la obtención o divulgación de información protegida.
La Ley de Seguridad Nacional de 2023 establece sanciones para quienes colaboren con organismos de inteligencia de otros países o faciliten información sensible que pueda comprometer la seguridad del Reino Unido.
De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el sospechoso fue arrestado cerca de Gloucester y permanecía bajo custodia policial mientras avanzaban las actuaciones. En paralelo, los investigadores realizaron registros en dos propiedades del condado de Gloucestershire.
La Policía no brindó detalles sobre el tipo de información que habría estado involucrada ni precisó qué tareas habría realizado el militar. Tampoco se comunicó formalmente su identidad o la unidad a la que pertenece.
Vicki Evans, coordinadora nacional de la Policía Antiterrorista británica, sostuvo que las acusaciones son graves y que la investigación continúa abierta. También destacó la cooperación entre los organismos de seguridad de ambos países.
La reacción del FBI y el contexto de seguridad en el Reino Unido
El director del FBI, Kash Patel, calificó el procedimiento como una detención importante y afirmó que las sospechas de espionaje representan un asunto de máxima preocupación para Estados Unidos y sus aliados.
El funcionario también remarcó que la agencia no tolerará conductas que pongan en riesgo la seguridad nacional estadounidense ni la de sus socios. Además, agradeció la colaboración de las autoridades británicas y de los organismos militares que participaron del operativo.
El caso se conoce en un contexto de mayor atención sobre posibles operaciones de inteligencia e injerencia extranjera en territorio británico. En las últimas semanas, las fuerzas de seguridad investigaron un presunto complot vinculado con Irán cerca de la base aérea RAF Fairford, también ubicada en Gloucestershire.
Sin embargo, la Policía aclaró que la detención del militar estadounidense por las sospechas relacionadas con Rusia no está vinculada con esa investigación.
Por el momento, las autoridades no informaron si el detenido será acusado formalmente ni dieron precisiones sobre los próximos pasos judiciales. La pesquisa busca establecer el alcance de las presuntas actividades de espionaje y determinar si existió una transferencia de información sensible hacia organismos rusos.