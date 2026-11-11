Tensión entre potencias

Reino Unido detuvo a un militar de Estados Unidos sospechado de espiar para Rusia

El hombre, de 41 años, fue arrestado cerca de Gloucester en un operativo coordinado con el FBI y organismos militares estadounidenses. La Policía británica investiga una posible colaboración con los servicios de inteligencia rusos y todavía no reveló su identidad.