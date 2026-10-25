Inconvenientes

La tormenta Boelo azota al Reino Unido: inundaciones, árboles caídos y más de 82.000 hogares sin luz

Los fuertes vientos y las lluvias provocaron cortes de rutas, complicaciones ferroviarias y cancelaciones de vuelos y ferris. Escocia, Irlanda del Norte y el norte de Inglaterra, entre las zonas más afectadas.