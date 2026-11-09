Moción de censura

Estados Unidos: el Congreso analiza cargos de destitución contra el jefe del Pentágono

Pete Hegseth está acusado de librar la guerra en Irán sin autorización del Congreso y de abusar de sus poderes, aunque su destitución es muy poco probable, porque deberá pasar por la Cámara de Representantes, el Senado y ser sancionada por Donald Trump.