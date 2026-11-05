Sergio Gor, actual embajador estadounidense en la India, se perfila como posible reemplazo de Marco Rubio al frente de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, según reveló The Washington Sun a partir del testimonio de diez fuentes al tanto de las discusiones internas. Su figura ha cobrado fuerza en el círculo de Donald Trump para asumir puestos de máxima jerarquía tras el revés del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato.
Trump tendría nuevo hombre para un cargo clave en la diplomacia latinoamericana y argentina
Tras la caída en las elecciones legislativas, crecen las versiones sobre cambios clave en la Casa Blanca, aunque los funcionarios niegan cualquier salida.
Además de la Secretaría de Estado, entre las opciones barajadas para Gor destacan la jefatura de Gabinete, en manos de Susie Wiles, y el cargo de subsecretario de Estado de Christopher Landau. Un funcionario con conocimiento del tema señaló que Gor pretende una posición con más exposición pública.
El futuro político de Rubio
Ni el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ni la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, han anunciado planes de abandonar la Administración. Sin embargo, algunos funcionarios del Departamento de Estado y miembros de círculos republicanos creen que Rubio podría salir para preparar su candidatura presidencial en 2028 o 2032. La posición de Wiles también se considera en riesgo en el entorno de Trump, señala el diario.
Gor rechazó las versiones y negó haber hablado con nadie sobre otro puesto. "Esta historia es una completa y absoluta estupidez", declaró. Aseguró que Rubio ha demostrado ser "el secretario de Estado más cualificado, exitoso y extraordinario de la historia" y añadió: "Es insustituible y un querido amigo". "No tengo ningún interés en ningún otro cargo", aseguró.
Embajador de EE.UU. en la India desde noviembre de 2025 y enviado especial para Asia Meridional y Central, Gor tiene acceso directo a Trump. Ese vínculo y la ampliación de sus responsabilidades diplomáticas "han aumentado su relevancia más allá de la India". El mandatario "lo adora", aseveró un asesor de Trump. "Durante los años fuera del poder, era el único que le traía acuerdos en lugar de pedirle cosas", agregó.
Antes dirigió la Oficina de Personal Presidencial de la Casa Blanca, responsable de seleccionar y evaluar a miles de candidatos a cargos políticos. De acuerdo con The Washington Sun, no está claro si esas conexiones bastarían para que Gor obtuviera un puesto en el gabinete que requiera la confirmación del Senado. Todos los demócratas votaron contra su confirmación como embajador, incluida "en un paquete más amplio de candidaturas".
El panorama post elecciones
El 4 de noviembre, fuentes citadas por Daily Mail describieron un ambiente sombrío en la Casa Blanca tras la derrota republicana en las elecciones de mitad de mandato. Según un testimonio, Trump veía Fox News "sin apenas pronunciar palabra y paralizado hasta quedar en silencio". Interlocutores del medio anticiparon posibles salidas de la Administración: uno consideró que el presidente acabaría responsabilizando al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, de la derrota en el contexto de la guerra contra Irán, mientras que otro sentenció: "[Marco] Rubio está acabado".