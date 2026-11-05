Trump tendría nuevo hombre para un cargo clave en la diplomacia latinoamericana y argentina

Una gran pantalla muestra una imagen del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante un discurso del embajador de Estados Unidos en la India, Sergio Gor, mientras el ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, escucha, en una recepción con motivo del 250 aniversario de la Independencia en el Centro de Convenciones Jio World en Bombay, India, el 20 de octubre de 2026. REUTERS/Kylie Cooper/Pool