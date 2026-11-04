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Repercusiones en Estados Unidos

Quiénes son los candidatos a liderar el Partido Republicano tras la renuncia de Mike Johnson

Tras la derrota electoral legislativa, el titular saliente de la Cámara baja confirmó que no buscará liderar el bloque y desató la pulseada por su sucesión.

El presidente republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, reacciona en su mitin de la noche de las elecciones de mitad de mandato en Shreveport, Luisiana, EE. UU., el 3 de noviembre de 2026. REUTERS/Kevin BartramEl presidente republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, reacciona en su mitin de la noche de las elecciones de mitad de mandato en Shreveport, Luisiana, EE. UU., el 3 de noviembre de 2026. REUTERS/Kevin Bartram
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Un día después de que los demócratas obtuvieran la mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el presidente de ese cuerpo legislativo, Mike Johnson, republicano por Luisiana, comunicó a su personal el miércoles que no continuará como líder del oficialismo en el nuevo Congreso, según cuatro fuentes presentes en la llamada telefónica.

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El anuncio se produce tras las cuantiosas pérdidas sufridas por el Partido Republicano en las elecciones a la Cámara de Representantes del martes, reportó la cadena NBC News.

Mike Johnson, Republican candidate for re-election to the US House of Representatives, speaks after winning, at an election night rally, in Shreveport, Louisiana, US, November 3, 2026. REUTERS/Kevin BartramEl presidente republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, reacciona en su mitin de la noche de las elecciones de mitad de mandato en Shreveport, Luisiana, EE. UU., el 3 de noviembre de 2026. REUTERS/Kevin Bartram

Scalise busca la conducción partidaria

La salida de Johnson deja vacante el puesto de líder de la minoría en la nueva composición de la Cámara de Representantes. Steve Scalise, quien es el número dos del Partido Republicano, un estrecho aliado de Johnson y también republicano de Luisiana, planea anunciar su candidatura, según informó su oficina.

Majority Leader Steve Scalise applauds during a House Republican members conference meeting in Trump National Doral resort, in Miami, Florida, U.S. January 27, 2025. REUTERS/Elizabeth FrantzEl líder de la mayoría, Steve Scalise, aplaude durante una reunión de la conferencia de miembros republicanos de la Cámara de Representantes en el complejo Trump National Doral, en Miami, Florida, EE. UU., el 27 de enero de 2025. REUTERS/Elizabeth Frantz

El presidente del Comité Judicial, Jim Jordan, republicano por Ohio, líder conservador en la Cámara de Representantes y firme defensor del presidente Donald Trump, también se postula para líder del Partido Republicano, según les comunicó a sus colegas en una carta enviada el miércoles.

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Jordan, quien también fue presidente del Comité de Supervisión, argumentó que tiene "experiencia comprobada en el ámbito de la supervisión y está preparado para combatir las innumerables investigaciones de los demócratas contra Trump".

Estrategia frente a los demócratas

“Conozco las tácticas de los demócratas. Sé lo que se necesita para liderar nuestra Conferencia en la minoría, para mantenernos unidos y para coordinar y ajustar nuestra respuesta a las tácticas de los demócratas”, dijo Jordan en su carta. “Necesitamos un equipo de liderazgo activo y comprometido, con visión de futuro y directo”.

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