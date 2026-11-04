La derrota electoral de Donald Trump en Estados Unidos trasladó este miércoles la discusión a la política argentina, donde Cristina Kirchner celebró los resultados con una ironía en inglés y Patricia Bullrich le respondió con otra que apuntó directamente a su situación judicial.
Cristina celebró la derrota de Trump y Bullrich le respondió con una chicana sobre su condena
La expresidenta festejó el triunfo demócrata en las elecciones de medio término de Estados Unidos con un mensaje en inglés. La jefa del bloque libertario en el Senado recogió la ironía y le contestó con una referencia a la libertad. Santiago Caputo también intervino en la discusión.
La expresidenta publicó a las 9.51 en su cuenta de X un escueto “Beautiful morning!!!” (¡Hermosa mañana!), después de conocerse los resultados de las elecciones legislativas estadounidenses, en las que el Partido Demócrata consiguió recuperar el control de ambas cámaras del Congreso.
La publicación tuvo un destinatario político evidente. Trump es el principal aliado internacional de Javier Milei y su retroceso electoral fue recibido con satisfacción por distintos sectores opositores argentinos. Bullrich, actual presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, no tardó en recoger el mensaje y devolverlo con una frase igualmente breve.
El vaticinio de Cristina
El mensaje de Kirchner llegó apenas dos días después de una entrevista con The Washington Post, en la que había pronosticado un revés del presidente estadounidense en las elecciones de medio término.
“Paradójicamente”, sostuvo entonces, el dirigente que había hecho “todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina” terminaría perdiendo las elecciones en su propio país.
La expresidenta vinculó así la política exterior de Trump, particularmente su intervención en las disputas políticas latinoamericanas, con las dificultades que enfrentaba el Partido Republicano dentro de Estados Unidos.
El resultado conocido este miércoles le permitió recuperar aquella afirmación con una expresión popularizada en el folclore futbolístico argentino: "Beautiful morning", utilizada habitualmente para celebrar con ironía una derrota ajena.
La publicación también recibió el respaldo de dirigentes del kirchnerismo. Entre ellos apareció la exintendenta de Quilmes Mayra Mendoza, quien acompañó el mensaje con una imagen que incluía la inscripción “I VOTED” (Yo voté).
Bullrich devolvió la ironía
La respuesta de Bullrich mantuvo el idioma y cambió el sentido. “Freedom is beautiful” (La libertad es hermosa), escribió la senadora en su cuenta de X, citando directamente la publicación de Kirchner.
La frase apuntó a la condición judicial de la expresidenta, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución, luego de la condena a seis años de prisión en la causa Vialidad.
El intercambio condensó así dos lecturas diferentes de una misma noticia. Mientras Cristina utilizó la derrota republicana para cuestionar el alcance político de Trump y sus aliados regionales, Bullrich desplazó la discusión hacia la situación personal de su adversaria y reivindicó el concepto de libertad que identifica al oficialismo.
Santiago Caputo también opinó
La repercusión no quedó limitada a las dos dirigentes.
El asesor presidencial Santiago Caputo cuestionó las interpretaciones opositoras y planteó que era necesario analizar los datos electorales antes de establecer explicaciones sobre la derrota republicana.
Sin embargo, también incorporó una definición política: afirmó que entre quienes festejaban estaban el Partido Demócrata y el kirchnerismo, a los que sumó otros espacios y gobiernos internacionales enfrentados con la administración de Trump.
El resultado estadounidense tiene una consecuencia institucional concreta: los demócratas recuperaron ambas cámaras del Congreso y contarán con mayores herramientas para condicionar la agenda legislativa de Trump durante los últimos dos años de su mandato.
En Argentina, entretanto, la discusión quedó atravesada por otra elección: la presidencial de 2027. En su reciente entrevista, Kirchner no descartó volver a competir si recupera sus derechos políticos, mientras el Gobierno de Milei mantiene su identificación con la administración republicana.