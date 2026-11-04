Repercusiones de las elecciones en EE.UU

Cristina celebró la derrota de Trump y Bullrich le respondió con una chicana sobre su condena

La expresidenta festejó el triunfo demócrata en las elecciones de medio término de Estados Unidos con un mensaje en inglés. La jefa del bloque libertario en el Senado recogió la ironía y le contestó con una referencia a la libertad. Santiago Caputo también intervino en la discusión.