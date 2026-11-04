Elecciones intermedias

Chris Pappas será el primer senador abiertamente gay de Estados Unidos

El joven legislador derrotó en la contienda por una banca del estado de New Hampshire al republicano John Sununu. Centró sus propuestas en el aumento del costo de vida, los precios de los alimentos, la gasolina y los servicios médicos, además de cuestionar distintas políticas económicas de la administración de Donald Trump.