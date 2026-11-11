Bolsas de dormir, botiquines, equipos médicos, sillas de ruedas. Y hasta pelotas para los chicos. Lewis Hamilton enumeró los elementos que, según contó después de visitar un centro logístico en Egipto, eran rechazados para su ingreso a Gaza. En el paso de Rafah también habló con un camionero que llevaba más de doce horas esperando para cruzar con alimentos.
Hamilton visitó Rafah y pidió por Gaza: "No quiero que miremos hacia otro lado"
El piloto de Ferrari recorrió el paso fronterizo y un centro de ayuda humanitaria en Egipto. Después relató las demoras que observó, denunció el rechazo de suministros y reclamó a Israel que permita su ingreso.
El siete veces campeón del mundo visitó el martes 10 de noviembre el lado egipcio de la frontera y los depósitos de la Media Luna Roja Egipcia en El Arish. Allí conoció cómo se organiza la asistencia destinada a la Franja de Gaza y conversó con quienes trabajan para hacerla llegar.
Después publicó un mensaje en sus redes. "Ningún ser humano debería ser tratado como si su vida valiera menos", escribió.
Lo que vio en la frontera
Hamilton describió muros que se extendían durante kilómetros y contó la sensación que le produjo estar frente a ellos. "Parado allí, afuera de lo que sentía como una prisión a cielo abierto, solo podía pensar en entrar para ayudar", expresó.
Su recorrido fue por las instalaciones del lado egipcio. Desde allí relató la espera de los camiones cargados de comida, listos para avanzar, y denunció que frecuentemente no reciben autorización o enfrentan largas demoras.
"El primer conductor de la fila con el que hablé ya llevaba más de doce horas esperando", señaló.
En el centro logístico destacó el esfuerzo de los trabajadores humanitarios. También cuestionó los motivos por los que, según su testimonio, se impedía el ingreso de distintos suministros. La lista que compartió incluye elementos para atender heridos, asistir a personas con discapacidad y ofrecerles a los chicos algo tan cotidiano como una pelota.
Un reclamo directo
En su publicación, Hamilton calificó lo ocurrido durante los últimos tres años como "el genocidio de Israel en Gaza" y denunció que se prive a las personas de libertad, seguridad y dignidad.
Su pedido fue explícito: "Israel debe cumplir sus obligaciones bajo el alto el fuego y dejar entrar los camiones de ayuda. Sin excusas".
La visita se produjo en un contexto en el que, según informó Associated Press, la asistencia que ingresa a Gaza sigue por debajo del mínimo de 600 camiones diarios previsto en el acuerdo de alto el fuego.
Un compromiso que sostiene fuera de la pista
La visita a Rafah se suma a un recorrido de años. En 2014, Hamilton viajó a Haití con UNICEF para conocer la situación de chicos con desnutrición y apoyar una campaña de recaudación. En 2024 visitó el asentamiento de refugiados de Maratane, en Mozambique, donde conoció el trabajo de ACNUR.
También convirtió ese compromiso en un proyecto propio. En 2021 creó Mission 44, una fundación que trabaja para ampliar las oportunidades educativas y laborales de jóvenes de sectores históricamente relegados, con iniciativas vinculadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y el automovilismo.
Antes de correr en Interlagos, visitó junto a su fundación la escuela de formación profesional gratuita del CEAP, en el barrio de Pedreira, en San Pablo. Allí conversó con estudiantes sobre sus proyectos y las dificultades que encuentran para avanzar. Esa misma semana, Mission 44 acercó a otros jóvenes a los equipos de Fórmula 1 para que conocieran posibilidades de trabajo dentro del deporte.
En distintos países y con distintas organizaciones, Hamilton viene dedicando tiempo a escuchar esas historias y darles visibilidad. En Rafah, volvió a explicar qué lo mueve: "Sé que muchas personas sienten esa misma impotencia. Esa misma necesidad de hacer algo en lugar de limitarse a mirar".
Su mensaje termina con un pedido: "No quiero que nos acostumbremos a su sufrimiento. No quiero que miremos hacia otro lado".