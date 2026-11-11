"Creo que ya hablé suficiente". Franco Colapinto volvió a encontrarse en Interlagos con una pregunta sobre el odio en las redes. Valoró el trabajo de la FIA para combatirlo, recordó que lleva tiempo involucrado y pidió que el esfuerzo continúe. "No hay que dejarlo pasar", sostuvo.
"Ya hablé suficiente": Colapinto pide frenar el odio en las redes
En Interlagos, el argentino respaldó la campaña de la FIA contra el abuso online y reclamó un compromiso de toda la comunidad. Gasly, Doohan, Hamilton y Latifi también sufrieron ataques que llevaron la discusión mucho más allá de la pista.
El tema atraviesa a una Fórmula 1 que gana seguidores y convive con agresiones que alcanzan a pilotos, familias y trabajadores. Para el público argentino, que sigue cada paso de Franco, la discusión también resulta cercana: cómo acompañar a un corredor y vivir las rivalidades sin convertir una maniobra, un error o una decisión de equipo en motivo de hostigamiento.
Durante la cobertura del Gran Premio de San Pablo, El Litoral estuvo en la sala de conferencias donde Colapinto compartió con los brasileños Gabriel Bortoleto y Rafael Câmara la foto con el casco de la campaña. Los tres sudamericanos sostuvieron juntos la pieza que representa la iniciativa contra el abuso online.
"Este año vengo luchando mucho contra eso y no quiero hablar mucho más del tema", explicó Franco. Aun así, se detuvo en lo que considera necesario: "Es un aspecto en el que tenemos que seguir mejorando como comunidad, como deporte, en todos los ámbitos".
También mencionó el trabajo con Alpine y con otras personas del paddock. «Tenemos que ser muy proactivos con lo que hacemos», insistió.
Cuando los ataques llegan a la familia
Uno de los antecedentes más cercanos es el de Jack Doohan, a quien Colapinto reemplazó en Alpine en 2025. En mayo de aquel año, el australiano pidió que dejaran de acosar a su familia después de que circulara una publicación falsa atribuida a su padre, Mick. Una información inventada había alimentado nuevos ataques.
Más recientemente, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, afirmó que Pierre Gasly recibió 13.000 amenazas de muerte tras el GP de España y un episodio en pista con Franco. La cifra fue difundida por el dirigente, según recogió ge.globo, sin identificar a los responsables.
El problema tiene otros antecedentes. En Silverstone 2021, Lewis Hamilton fue blanco de ataques racistas después de su choque con Max Verstappen. La F1, la FIA y Mercedes emitieron una condena conjunta.
Meses más tarde, Nicholas Latifi denunció amenazas de muerte por el accidente que provocó el ingreso del auto de seguridad en la definición del campeonato de Abu Dhabi. El canadiense contó que se había alejado temporalmente de las redes.
Una campaña que también mira fuera de la grilla
La FIA eligió el GP de San Pablo para impulsar en Sudamérica United Against Online Abuse —Unidos contra el Abuso Online—, una iniciativa creada en 2023.
Fabiana Ecclestone, vicepresidenta deportiva de la FIA para la región, explicó en la conferencia en San Pablo que la presencia de pilotos de esta parte del mundo ofrece una oportunidad para acercar el mensaje a sus seguidores. También planteó la responsabilidad de las plataformas frente a las agresiones y recordó que entre los afectados hay voluntarios y personal de las federaciones.
El casco firmado por pilotos será subastado para financiar proyectos de la campaña. La foto de Colapinto, Bortoleto y Câmara acompaña ese propósito. Franco, que ya habló varias veces del tema, dejó una tarea compartida: "Todos deberían hacerlo. Así es como podemos seguir mejorando la situación".