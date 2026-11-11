Automovilismo

"Ya hablé suficiente": Colapinto pide frenar el odio en las redes

En Interlagos, el argentino respaldó la campaña de la FIA contra el abuso online y reclamó un compromiso de toda la comunidad. Gasly, Doohan, Hamilton y Latifi también sufrieron ataques que llevaron la discusión mucho más allá de la pista.