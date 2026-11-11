Automovilismo

¿Por qué McLaren cambió su alerón al revés que Mercedes?

En San Pablo, el equipo de Lando Norris buscó un auto más fácil de llevar al entrar en las curvas. Mercedes había tomado el camino contrario para mejorar la reacción de la trompa. Dos soluciones distintas, con una explicación: cada auto necesita algo diferente.