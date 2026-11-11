Kimi Antonelli volvió a la fábrica con la bandera italiana en los rulos. Verde de un lado, blanco en el medio y rojo del otro. El campeón del mundo apareció en Brackley con un look que hizo sonreír a quienes se cruzaron con él, incluido Toto Wolff. A los 20 años, el italiano también disfruta de sorprender a su gente.
Antonelli se tiñó de Italia para festejar con su gente en Mercedes
Con el pelo verde, blanco y rojo, el campeón del mundo volvió a Brackley. Lo esperaban sus compañeros de Mercedes para celebrar los dos títulos de una temporada que todavía tiene carreras por delante.
El video de su llegada muestra los saludos por los pasillos, los abrazos y las reacciones al verlo con el pelo teñido. Kimi se ríe y sigue el recorrido. Después de tanta presión y tantos fines de semana de competencia, toca encontrarse con quienes trabajan para que él pueda salir a pista.
En la calle interna de la sede de Mercedes, el personal forma dos largas filas para recibir a los campeones. Antonelli camina junto a George Russell y los responsables del equipo entre aplausos que ellos también devuelven.
El festejo sigue adentro, con los pilotos y Wolff sentados frente a sus compañeros. Detrás, una pantalla muestra los autos y una foto de todo el equipo. Entre el público se levantan las copas para el brindis. En las remeras ya está escrito el logro que Mercedes acaba de asegurar en Brasil: campeón de Constructores de 2026.
Es la novena corona para la escudería y la primera para Antonelli entre los pilotos. En una temporada en la que ya suma nueve victorias y dieciséis podios, el boloñés se da un rato para compartir lo conseguido con quienes lo acompañan desde la fábrica.
También hay una foto con todos afuera, los brazos levantados y Kimi en la primera fila, cerca de Wolff y Russell. Sin gorra, deja ver los tres colores que eligió para la ocasión.
El Mundial ya es suyo. Y en el regreso a Brackley se permite disfrutarlo como el chico de 20 años que es: entre abrazos, risas y una ocurrencia que su gente seguramente recordará.