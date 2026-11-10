"Estamos preparados para Qatar y Abu Dhabi". Con ese mensaje, Mohammed Ben Sulayem confirmó este martes que la Fórmula 1 mantiene las dos últimas fechas de la temporada. El presidente de la FIA hizo el anuncio en sus redes sociales, después de varios días de incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente.
La FIA mantiene Qatar y Abu Dhabi e Imola frena sus preparativos
Mohammed Ben Sulayem ratificó las dos últimas fechas de la Fórmula 1. El circuito italiano quedó fuera como alternativa para el 6 de diciembre, mientras la categoría sigue de cerca la situación en Medio Oriente.
El calendario mantiene el Gran Premio de Qatar del 27 al 29 de noviembre en Lusail y el cierre del 4 al 6 de diciembre en Yas Marina, Abu Dhabi. El anuncio llegó después de que MotoGP corriera en Lusail el último fin de semana.
La Fórmula 1 y la FIA seguirán evaluando la situación de seguridad en la región, según informó The Race. Si esas evaluaciones cambian, la categoría podría revisar el plan.
El cierre en casa que imaginaba Antonelli
En Imola ya habían empezado los preparativos. Al Autódromo Enzo e Dino Ferrari habían llegado materiales para montar estructuras temporarias y se habían iniciado trabajos en las tribunas. El circuito italiano se preparaba para recibir la final el 6 de diciembre si Abu Dhabi no podía hacerlo. Este martes, la Fórmula 1 le comunicó que podía frenar esos trabajos.
La idea había entusiasmado a Kimi Antonelli. El lunes, a su regreso a Bologna desde Brasil, el piloto de Mercedes dijo que cerrar el Mundial con otra carrera en casa sería un sueño. Venía de festejar el noveno título de Constructores de su equipo en Interlagos. Una semana antes, en México, había devuelto a Italia el título de Pilotos después de 73 años, desde la última consagración de Alberto Ascari.
Antes de viajar a Medio Oriente, la Fórmula 1 volverá a correr en Las Vegas. Para la Argentina, la carrera será a la 1 de la madrugada del domingo 22 de noviembre.