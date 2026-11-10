El controlador de vuelo terminó de dar las indicaciones en inglés y cambió al italiano. En el avión que llegaba al aeropuerto Guglielmo Marconi de Bologna viajaba Kimi Antonelli, junto a su papá Marco, su mamá Verónica y su hermana menor, Maggi.
"¡Grande, Kimi!", el saludo desde la torre de control en su regreso a Bologna
Kimi Antonelli llegó a Bologna el lunes por la tarde noche desde Brasil, donde Mercedes festejó su noveno título mundial de Constructores. "Bienvenido a casa, campeón". También llegaron su familia y sus amigos para festejar.
"El personal de ENAV saluda a Kimi Antonelli, el nuevo campeón del mundo de Fórmula 1. ¡Grande, Kimi!", se escuchó por radio. Era lunes 9 de noviembre y el piloto de Mercedes volvía de Brasil a su ciudad natal en Italia Bologna.
En el Marconi hubo un brindis con los empleados del aeropuerto, cuando salio del lugar, muchos de sus seguidores esperaban afuera, Kimi se detuvo a firmar autógrafos y sacarse fotos con cada uno de ellos. Habían pasado ocho días desde el tercer puesto en el Gran Premio de México que, a los 20 años, lo convirtió en el campeón más joven de la Fórmula 1.
Italia llevaba 73 años sin un campeón, desde el segundo título de Alberto Ascari en 1953. "Todavía no termino de asimilar lo que pasó en México. Es algo muy grande y necesito un poco de tiempo", contó.
"Sería lindo cerrar el Mundial en Imola" pensando en las ultimas fechas del 2026.
Aunque ya tiene el título asegurado, una parte de su cabeza sigue puesta en el Mundial. La temporada continuará en Las Vegas y podría tener un cierre inesperado muy cerca de su casa si surgieran problemas con la carrera de Abu Dhabi, en diciembre.
"Vamos a intentar ganar la décima carrera del año y después pensaremos en 2027. Sería hermoso cerrar el Mundial en Imola, con otra carrera en casa. Sería un sueño, pero veremos qué pasa".
En ese lapso hubo otro título. En Interlagos, Antonelli terminó quinto y George Russell fue cuarto. Con esos resultados, Mercedes se aseguró su noveno Mundial de Constructores, una semana después de que Kimi ganara el título de pilotos en México.
Kimi contó que el martes viajaría a Inglaterra para festejar con el equipo. "Mañana voy a estar en Inglaterra. El grupo es increíble. Son chicas y chicos que dan todo para que nosotros, los pilotos, tengamos el mejor auto posible. Me ayudaron a cumplir este sueño"
En Bologna también lo quieren celebrar. El municipio anunció que le entregará el Nettuno d’Oro y el club de fútbol lo invitó a compartir el festejo. Antonelli dijo que quiere ir al estadio Renato Dall’Ara y contó que evalúa teñirse la mitad del pelo de rojo y azul por el Bologna y la otra con los colores de la bandera italiana.
En Casalecchio di Reno, donde creció, más de 500 personas habían seguido la carrera de México en el teatro Laura Betti, según contó el intendente Matteo Ruggeri. La noche del título, Kimi habló por videollamada con sus amigos.
El lunes, algunos fueron a buscarlo al aeropuerto. "Están ahí atrás", dijo el nuevo campeón. "Cuando volvés, podés desconectar, divertirte y hacer las cosas de un chico normal", explicó.
Un plato de tagliatelle, de los buenos, los de casa, y un poco de descanso con la familia y los amigos. Esa es la receta perfecta para Andrea Kimi Antonelli en su regreso a casa como campeón del mundo. "No veo la hora de comerme un buen plato de tagliatelle", dijo.