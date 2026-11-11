La FIA dio a conocer el resultado de su última revisión de motores de 2026. El análisis abarcó siete fechas, desde Países Bajos hasta Austin. En ese tramo cambiaron las diferencias de rendimiento, pero la Federación mantuvo los permisos que ya tenían los fabricantes y se reservó los datos de cada uno.
Sin mejoras en los motores hasta el 2027 en Alpine
La última evaluación del ADUO en 2026 dejó vigentes las autorizaciones de la primera revisión. Qué margen tiene Mercedes, el proveedor de Alpine, para desarrollar su motor de cara a 2027.
Las autorizaciones salieron de la primera evaluación, después del GP de Canadá. Mercedes quedó entre un 2 % y un 4 % por detrás del motor de referencia y obtuvo una homologación adicional para 2026 y otra para 2027. Audi, Ferrari y Honda quedaron a más del 4 % y recibieron dos por temporada. La revisión posterior al GP de Hungría tampoco sumó permisos.
Para Alpine, el dato pasa por Mercedes. El proveedor del equipo de Franco Colapinto todavía no estrenó la evolución habilitada para este año, y la FIA confirma que Mercedes conserva la posibilidad de homologar otra en 2027.
Qué mide el ADUO
El ADUO les da margen para desarrollar sus motores a los fabricantes que quedan al menos un 2% por detrás de la referencia. Para calcular esa diferencia, la FIA compara el rendimiento del motor de combustión. La parte eléctrica también influye en la potencia disponible en pista, por lo que esos porcentajes describen solo una parte de la unidad de potencia.
Además de permitir la homologación de mejoras, el sistema amplía el margen presupuestario y las horas de pruebas en banco. Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la FIA, contó que la Federación trabaja con fabricantes y equipos para afinar la forma en que hace esa medición. La próxima evaluación abarcará las seis primeras fechas de 2027, de Bahréin a Miami.