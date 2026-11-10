El séptimo puesto de Liam Lawson le dio a Racing Bulls seis puntos en Interlagos. Alpine, en cambio, se fue con las manos vacías. Franco Colapinto terminó 13.º tras superar a Pierre Gasly en el cierre y el francés fue 14.º.
Cómo se le fue de las manos a Alpine la pelea por el quinto puesto
En Madrid, el equipo de Franco Colapinto y Pierre Gasly tenía a Racing Bulls a nueve puntos. Desde entonces apenas sumó uno. La lluvia de Interlagos volvió a exponer las dificultades del A526 justo cuando quedan tres carreras para el cierre.
El equipo de Enstone sigue sexto en el Mundial de Constructores, con 69 puntos. Racing Bulls, que llegó a Brasil con 108, se fue con 114. La distancia ya es de 45.
Dónde se abrió la diferencia
Alpine llegó al receso de mitad de año con 52 puntos en once fechas. En las nueve que corrió desde entonces sumó 17. De esos, 16 llegaron en la seguidilla de Países Bajos, Monza y Madrid. En España, con el séptimo puesto de Colapinto, quedó a nueve puntos de Racing Bulls. Todavía tenía al quinto a tiro.
Desde Bakú, Racing Bulls puntuó en los seis fines de semana y sumó 37 unidades. Alpine apenas consiguió un punto, el de Gasly en Austin. México fue la ocasión más clara de sumar con los dos autos. Franco cruzó la meta octavo y Pierre, décimo. Eran cinco puntos entre los dos, hasta que las sanciones por infracciones distintas con banderas amarillas los sacaron del top diez.
Lo que la lluvia dejó a la vista
Colapinto y Gasly quedaron eliminados en la Q1. El argentino largó 13.º y en los primeros giros ya estaba 18.º. "Me quedé parado", contó al recordar una largada que calificó como la peor del año. Con los blandos, cuando se secó la línea de carrera, llegó a estar décimo y pudo defenderse de Nico Hülkenberg y Arvid Lindblad.
Flavio Briatore señaló que el equipo tuvo "un final decepcionante para un fin de semana en el que, en general, rendimos por debajo de lo esperado". Cuando volvió a llover, el ritmo cayó otra vez con los intermedios.
" Tenemos mucho que revisar como equipo antes de enfocarnos en la próxima carrera, en Las Vegas", cerró el italiano que no estuvo en Brasil.
Gasly contó que el agarre había sido muy pobre tanto con los intermedios como con los neumáticos de lluvia extrema. "Vimos algunas cosas extrañas en los datos aerodinámicos del coche en mojado", explicó sobre lo que encontraron después de la clasificación. Alpine sigue revisando esos registros para entender por qué pierde tanto agarre bajo la lluvia.
La cuenta para las últimas tres carreras
El calendario se cierra en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. La primera de esas carreras larga a la 1 del domingo 22 de noviembre, hora argentina. Quedan 129 puntos como máximo para un equipo, el equivalente a tres dobletes. La cuenta que importa para Alpine es más concreta.
Un sexto y un séptimo puesto por carrera le darían 42 puntos en total. Aun si Racing Bulls se fuera sin sumar en las tres, seguiría arriba. El desafío inmediato en Las Vegas es volver a poner un auto en los puntos. Para que el quinto puesto vuelva a estar en discusión, Alpine necesita bastante más.