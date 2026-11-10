Automovilismo

Cómo se le fue de las manos a Alpine la pelea por el quinto puesto

En Madrid, el equipo de Franco Colapinto y Pierre Gasly tenía a Racing Bulls a nueve puntos. Desde entonces apenas sumó uno. La lluvia de Interlagos volvió a exponer las dificultades del A526 justo cuando quedan tres carreras para el cierre.