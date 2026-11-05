Hossam Hassan, entrenador de la Selección de Egipto, quedó fuera de la cobertura de los medios de comunicación de su país por decisión del Consejo Supremo de Medios. La resolución busca proteger su privacidad luego de que trascendiera su separación de sus dos esposas y se viralizara una pelea entre ambas en la vía pública.
Egipto vetó las noticias sobre su DT tras el escándalo por el divorcio de sus dos esposas
La medida alcanza a Hossam Hassan, actual director técnico del seleccionado egipcio, y busca resguardar su intimidad luego de que se difundiera una pelea entre sus dos exparejas en un hotel.
La medida también alcanzó a Dina Mustafa, una de las exparejas del director técnico, y se produjo después de que distintos medios difundieran detalles de su vida personal.
El veto a las noticias sobre el DT
El Consejo Supremo de Medios de Comunicación dispuso restricciones para evitar la publicación de información relacionada con Hassan y sus conflictos familiares. Según explicó el organismo, los medios deben respetar la intimidad de las personas y abstenerse de divulgar disputas domésticas o aspectos privados de sus vidas.
Además, las autoridades convocaron a representantes legales de distintos portales informativos por considerar que habían incumplido las normas destinadas a proteger la privacidad de los ciudadanos egipcios.
La prohibición también incluyó a Dina Mustafa. Desde el Consejo justificaron la decisión en la necesidad de preservar la confidencialidad y la moral pública.
La pelea entre sus dos esposas
El conflicto tomó estado público en agosto, cuando Howaida al Gharbawi, primera esposa de Hassan, y Dina Mustafa, su otra pareja, protagonizaron un violento enfrentamiento en un hotel de la costa norte de Egipto.
La discusión comenzó con un intercambio verbal frente al entrenador, pero rápidamente escaló hasta convertirse en una pelea física, durante la cual también arrojaron objetos.
De acuerdo con testimonios citados por el medio Al Arabiya, varias personas presentes intentaron separarlas sin éxito. En medio de la situación, Hossam Hassan se desmayó y necesitó asistencia médica.
El episodio quedó registrado en videos grabados por testigos, que luego circularon ampliamente en las redes sociales. Después del altercado, ambas mujeres presentaron denuncias policiales, aunque posteriormente retiraron las acusaciones.
La legislación egipcia sobre la poligamia
El caso también puso en discusión las normas matrimoniales vigentes en Egipto. La legislación del país permite que los hombres estén casados con más de una mujer, mientras que las mujeres no pueden mantener dos matrimonios simultáneos.
En ese contexto, Dina Mustafa fue denunciada por presuntamente estar casada con dos hombres al mismo tiempo, sin haber formalizado el divorcio de su primer marido.
La repercusión del conflicto familiar llevó al Consejo Supremo de Medios a reforzar su postura frente a la cobertura periodística de asuntos privados y a reclamar que los medios respeten las normas éticas y profesionales.
El antecedente frente a la Argentina
Hossam Hassan es el actual entrenador del seleccionado egipcio y enfrentó al equipo argentino en el último Mundial, según el texto original. Su situación personal generó una fuerte repercusión en su país, aunque el organismo de control de medios resolvió limitar la difusión de información sobre su vida privada.