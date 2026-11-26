Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Obras en rutas provinciales
Pavimentación
▪️RUTA 10-s · Theobald – RNN 9 · Dpto. Constitución
▪️DESVÍO DEL TRÁNSITO PESADO A TIMBÚES · RP 91 - Timbúes · Pavimentación · Dpto. Iriondo.
▪️RUTA 2 · San Justo – RP 281 · Pavimentación · Dpto. San Justo.
▪️RUTA 96 · Etapas 2 y 3 · Chovet - Venado Tuerto · Pavimentación · Dpto. General López.
▪️RUTA 7-s · Venado Tuerto – San Francisco · Pavimentación · Dpto. General López.
▪️AP 01 TERCER CARRIL (II) · San Lorenzo - Timbúes · Pavimentación · Dpto. General López.
Repavimentación
▪️RUTA 10 · RP 70 – Pilar · Repavimentación · Dpto. Las Colonias.
▪️RUTA 21 · RN 9 – Acc. a Cargill · Repavimentación · Dpto. Rosario.
▪️RUTA 13 · Capivara - Virginia · Repavimentación · Dpto. San Cristóbal.
▪️RUTA 25 · Camino de la Cremería | RP 10 - RN A012 · Repavimentación · Dpto. San Lorenzo.
▪️RUTAS 23 y 39 · Límite con Córdoba a Arrufó · Repavimentación · Dpto. San Cristóbal.
▪️RUTA 1 · Alejandra – Pte. A° El Gusano · Repavimentación · Dpto. San Javier.
▪️RUTA 1 · Helvecia - Saladero Cabal · Repavimentación · Dptos. San Javier y Garay .
▪️RUTA 5 · RP 2 – Recreo · Repavimentación · Dpto. La Capital.
▪️RUTA 39 · Río Salado - Saladillo Amargo · Repavimentación · Dpto. San Justo.
▪️RUTA 41-s · Bernardo de Irigoyen – AP01 · Repavimentación · Dpto. San Lorenzo.
Cambios en el Puente Carretero
Por las obras del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe, se implementaron desvíos y modificaciones en la circulación. Recomiendan respetar la señalización, prever demoras y considerar la Autopista Rosario-Santa Fe como alternativa.
Cortes y precaución
- RN A012: corte total entre RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja RN 9 por trabajos viales. Hay desvíos en los cruces con RN 34 y RP 25. Prever demoras y respetar las indicaciones.
- RP 1: por la crecida del río Paraná, extremar precauciones en el norte provincial. Puede haber animales y personas sobre la calzada debido al traslado de ganado.