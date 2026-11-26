La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que este jueves habrá interrupciones programadas del servicio eléctrico en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe. Los cortes se realizarán durante la mañana y responden a trabajos de mantenimiento y retiro de líneas.
Cortes programados de luz para este jueves en Santa Fe
La Empresa Provincial de la Energía realizará interrupciones programadas del servicio eléctrico por tareas de mantenimiento y retiro de líneas en zonas de la ciudad.
La EPE recomienda a los usuarios de los sectores alcanzados tomar las previsiones necesarias durante el período en que se realicen los trabajos.
Cortes programados en Santa Fe
07:30 - 10:30 Vittori, 9 de Julio, Colodrero y Zenteno
07:30 - 10:30 Junín, H. Irigoyen, Av. Perón y San Lorenzo
08:00 - 12:00 Av. Blas Parera, I. Crespo, Combatientes de Malvinas y Diez de Andino
08:30 - 12:30 Boneo, Padre Genesio, Gaboto y Chile
08:30 - 12:30 Av. Blas Parera, Azcuénaga, Beruti y Lehmann
09:00 - 13:00 Rosatti, Chubut, Venezuela y Sarsotti
0:30 - 13:30 Bv. Gálvez, Chacabuco, M. Candioti y Belgrano
La EPE recordó que los trabajos programados pueden suspenderse o reprogramarse en caso de que las condiciones climáticas no permitan llevarlos adelante.