Infraestructura decisiva para el desarrollo

Santa Fe entre las diez provincias con condiciones para data centers

Un informe de la Cámara Argentina de Internet (CABASE) ubicó a la provincia en el octavo lugar nacional, impulsada por sus ventajas en talento y regímenes de promoción fiscal, en un contexto donde el país busca descentralizar una capacidad instalada concentrada hoy casi en su totalidad en el área metropolitana.