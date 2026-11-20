La provincia de Santa Fe se consolidó dentro del top 10 nacional de distritos con mejores condiciones para la atracción de inversiones en centros de datos e infraestructura digital. Así lo revela el estudio “Elementos clave para el desarrollo de Datacenters. Energía, Comunicaciones & Clientes. Aprovechando las ventajas geopolíticas de la Argentina”.
Santa Fe entre las diez provincias con condiciones para data centers
Un informe de la Cámara Argentina de Internet (CABASE) ubicó a la provincia en el octavo lugar nacional, impulsada por sus ventajas en talento y regímenes de promoción fiscal, en un contexto donde el país busca descentralizar una capacidad instalada concentrada hoy casi en su totalidad en el área metropolitana.
El informe fue difundido por la Comisión de Carriers, Datacenters e Infraestructura para IA de CABASE. La jurisdicción santafesina obtuvo una calificación general de 3,10 puntos, situándose en el octavo lugar y compartiendo el mismo puntaje con Santa Cruz y San Juan. En el podio estuvieron Río Negro (4,25), Buenos Aires (4,20) y Neuquén (4,10).
Los factores más destacados del territorio santafesino fueron el talento e I+D y los regímenes de incentivo a las inversiones y promociones fiscales, rubros donde la provincia cosechó sus puntuaciones más altas.
En el plano de la conectividad, la provincia cuenta con presencia en la red federal de Puntos de Intercambio de Tráfico de Internet (IXP), albergando el nodo IXP-ROS en Rosario -que nuclea a 18 participantes- además de contar con un nodo en la ciudad de Santa Fe, que funciona en el data center de la Universidad Nacional del Litoral.
¿Qué es un IXP?
Un IXP (Internet Exchange Point, o Punto de Intercambio de Internet) es una infraestructura física -generalmente ubicada dentro de un centro de datos neutral- donde los diferentes Proveedores de Servicios de Internet (ISP), empresas de contenidos y redes de entrega de aplicaciones (CDN) se conectan para intercambiar tráfico localmente.
Sin un IXP, si dos usuarios de la misma ciudad con distintos proveedores quieren intercambiar datos, ese tráfico suele viajar innecesariamente hacia Buenos Aires (o incluso al exterior) y volver, sumando milisegundos valiosos.
Con el IXP, la ruta es directa ("local") hay ahorro de costos (peering gratuito o de bajo costo entre redes) evitando que los operadores paguen enlaces de tránsito internacional o troncales de larga distancia para datos que se consumen en la misma región.
Alto consumo energético
De acuerdo con el informe de CABASE, la Argentina cuenta actualmente con 15 datacenters operativos que consumen alrededor de 1 megavatio (MW), lo que equivale aproximadamente a la energía necesaria para abastecer de manera simultánea a entre 700 y 1,000 hogares promedio (considerando picos de consumo y patrones residenciales habituales).
En conjunto, estas instalaciones reúnen una potencia instalada total cercana a los 35 megavatios, en referencia al consumo. El informe destaca una marcada concentración geográfica: la totalidad de estos centros de datos se ubica en el área metropolitana, distribuyéndose el 60% de la capacidad instalada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el 40% restante en el Gran Buenos Aires.
De todas maneras, se trata de datacenters modestos. Los nuevos campus dedicados exclusivamente al desarrollo masivo de inteligencia artificial ya se diseñan en escalas de 500 MW hasta 1 gigavatio (1,000 MW), consumiendo la energía equivalente a una ciudad entera.
Un cuello de botella
El Gerente General de CAMMESA (el mercado eléctrico mayorista), Juan Alberto Luchilo, señala que los cuellos de botella reales para instalar centros de datos de alta capacidad en Argentina son la existencia del recurso energético, la potencia efectiva disponible, la capacidad de transporte y distribución en alta tensión, los tiempos de conexión y la redundancia del suministro.
Luchilo sostiene que Argentina no tiene hoy un problema de falta de energía o generación (destacando la abundancia de gas natural de Vaca Muerta y el margen operativo de los ciclos combinados, que operan con factores de uso del 50 % al 60 %), sino un cuello de botella en las redes de transporte en alta tensión.
El directivo ha advertido explícitamente sobre el desafío operativo que representa para el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) que “de un día para el otro aparezcan 1.000 MW de demanda nueva” sin la infraestructura de transmisión adecuada. Y eso sin evaluar la escalada eventual de demanda por electromovilidad automotriz.
Su visión apunta a que los nuevos grandes demandantes deben integrarse bajo reglas de mercado competitivo (como la resolución de normalización del MEM, gestión propia de contratos y generación en boca de pozo o renovables), utilizando sistemas de almacenamiento en baterías (BESS) como "puente" técnico hasta que se concreten las ampliaciones de transporte eléctrico.
Los “Edge Data Centers”
Sin embargo, no hay por el momento posibilidades de que llegue a la provincia un centro de datos de alta capacidad. Distinto es el caso de los denominados “Edge Data Center” (centro de datos de borde), que es una instalación de tamaño pequeño o mediano diseñada para procesar y almacenar datos lo más cerca posible del usuario final o de la fuente de generación.
Los centros tradicionales (Hyperscale), son complejos masivos ubicados en puntos muy específicos (a menudo concentrados en áreas metropolitanas centrales como Buenos Aires, o en regiones con energía barata y clima frío a nivel global). Esto implica que los datos deben viajar largas distancias.
Los Edge Data Centers son modulares y se distribuyen geográficamente en ciudades secundarias, polos industriales o regiones alejadas de las grandes capitales, situándose en el "borde" (edge) de la red de telecomunicaciones.
Son importantes para aplicaciones en tiempo real (como videojuegos en la nube, telemedicina, automatización industrial, o el despliegue masivo de 5G e inteligencia artificial aplicada), en los que cada milisegundo cuenta. Reducir la distancia física entre el servidor y el usuario elimina retrasos notables y es un dato decisivo para los inversores.
Para centros de datos de menor escala, la Empresa Provincial de la Energía está solicitando a los inversores una inversión en transformadores, tal como sucede con otro tipo de inversiones (por ejemplo edificios o plantas industriales).
Santa Fe y la competitividad
La ecuación para quien invierte para producir y necesita un centro de datos es decisiva. Si miles de usuarios en una región consumen el mismo contenido (por ejemplo, streaming de video en alta definición o actualizaciones de software), un edge data center almacena ese contenido en caché localmente.
Así, evita saturar las redes troncales (backbones) de fibra óptica de larga distancia. Al procesar información a nivel local, si se interrumpe un enlace troncal nacional o internacional, los servicios críticos locales pueden seguir operando de manera autónoma.
Por su parte “Santa Fe Conectada” es un avance en la llegada de fibra óptica al territorio; la “capilaridad” es la capacidad de una red o infraestructura para ramificarse y llegar con precisión hasta los puntos más pequeños, dispersos y cercanos al usuario final o al lugar donde se generan los datos.
Así como el Estado provincial procura con 4 mil kilómetros de fibra óptica llegar a escuelas (garantizando conectividad en establecimientos urbanos y rurales), centros de salud y hospitales, dependencias policiales y edificios comunales, la demanda empresaria también requiere conectividad para el desarrollo socioeconómico.
El secretario de Tecnologías para la Gestión de Santa Fe, Ignacio Tabares, señaló a El Litoral que “en competitividad estamos muy bien”, incluso en el centro norte provincial. Pero no desconoce los puntos desafiantes del ecosistema, como el de tener un solo proveedor de electricidad (la EPE) y disponer generadores alternativos a gasoil o gas.
Para el funcionario, Santa Fe es una “plataforma habilitada” no sólo para llevar conectividad indispensable para los servicios del Estado, sino también para afrontar la demanda desde el comercio, la industria, la agricultura de precisión o la ganadería, que hoy dependen de maner decisiva de la capacidad de elaborar los datos y conectarlos