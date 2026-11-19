Elecciones 2027 en la provincia

De la mano de la UTN, Santa Fe incorporará inteligencia artificial al próximo escrutinio

La provincia firmó un convenio con la casa de altos estudios para "adaptar" los sistemas utilizados durante el recuento de votos en los comicios de 2027. Se incorporará la IA como herramienta, básicamente para la lectura telegramas.