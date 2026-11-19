A partir de una "revisión del proceso electoral" que se avecina, el gobierno provincial firmó un convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica de Santa Fe para optimizar las diferentes etapas del escrutinio provisorio, con la incorporación de herramientas de inteligencia artificial. Será la primera vez que se introduce ese tipo de tecnología a un proceso electoral en la provincia.
De la mano de la UTN, Santa Fe incorporará inteligencia artificial al próximo escrutinio
La provincia firmó un convenio con la casa de altos estudios para "adaptar" los sistemas utilizados durante el recuento de votos en los comicios de 2027. Se incorporará la IA como herramienta, básicamente para la lectura telegramas.
El acuerdo, según se plasma en el decreto Nro. 2473 del Poder Ejecutivo, fue suscripto por el ministro de Gobierno, Fabián Bastía y el secretario de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabares. Ambos lo hicieron en representación de la provincia, en tanto que por la UTN firmó su Decano, Luis Alejandro Toffolo.
En los considerandos se plantea que "a partir de una revisión del proceso electoral" del año que viene, el gobierno decidió adaptar los sistemas utilizados para el Recuento Provisorio de 2027". Y se advierte que en función de ello, "es necesario actualizar los sistemas de transmisión, recepción, procesamiento y publicación de datos, potenciando la calidad de los mismos a través del uso de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, respetando los principios de integridad, auditabilidad, seguridad, equidad y confiabilidad".
Repara el decreto en que la citada universidad "ya ha brindado asistencia en ocasiones anteriores al gobierno provincial, a través de una prueba piloto de procesamiento mediante sistema inteligente durante el escrutinio provisorio 2023".
Objetivo
Según plantea el texto, el objetivo del convenio es lograr la colaboración de la casa de altos estudios en el "desarrollo, aplicación y puesta en operación de una solución de software escalable, performante, con tiempos de respuesta según los requerimientos para la captura, procesamiento, reconocimiento y extracción automatizada de información contenida en telegramas electorales, mediante la aplicación de tecnologías de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR), visión por computadora e Inteligencia Artificial, integrando dicho software con las aplicaciones, plataformas y servicios de recuento provisorio existentes en la provincia, desarrollando las interfaces que sean necesarias".
Costo
Según se establece en la cláusula tercera del convenio, la Provincia a través de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión, se compromete a abonar por las contraprestaciones a la Universidad la suma total de 197,2 millones de pesos. A modo de anticipo, se pagarán 59.160.000 pesos, en tanto que el saldo se cancelará en tres cuotas; dos serán de 46.100.000 pesos y la restante de 45.840.000 pesos