"Acordamos seguir trabajando el tema. Vamos a hacer algunas consultas con la Empresa Provincial de la Energía, pero hay un acompañamiento transversal a la temática de todos los bloques. Nos da mucha expectativa de poder tener, en Santa Fe, una política sobre algo que no está pasando en Europa o en China. Córdoba, la EPEC de Córdoba, tiene una tarifa diferenciada para vehículos eléctricos para que carguen de manera nocturna. Es bueno tomar buenas referencias de una provincia melliza a la de Santa Fe para tener el mismo ordenamiento de la demanda eléctrica".
Seguirán las consultas en Diputados de Santa Fe para la tarifa de movilidad eléctrica
El presidente de Enerfe participó del encuentro con legisladores, entre ellos Joaquín Blanco, autor de la iniciativa que apunta a prever altas demandas de energía por parte de vehículos.
La conclusión la realizó el diputado socialista Joaquín Blanco al término de la reunión conjunta de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales para analizar el proyecto que pretende establecer la creación de la estructura Tarifa de Movilidad Eléctrica dentro de EPE destinada a la carga de vehículos eléctricos e híbridos enchufables.
El plenario legislativo contó con la presencia del presidente de Enerfe, Rodolfo Giacosa. "Enerfe es una empresa muy importante en la provincia de Santa Fe que toma unidades de negocio de renovables, pero también está con el tema gas y va a tener una participación muy activa en esto. Enerfe tiene relación con las cooperativas eléctricas, que son muy importantes. En la provincia de Santa Fe hay más de 62 cooperativas eléctricas que también hay que incorporar a este tipo de políticas", dijo el socialista.
El tema no llegará al recinto este jueves e intentará incluirlo con los despachos respectivos el jueves venidero. 6.440 vehículos híbridos y enchufables proyectados en Santa Fe para fines de 2026 y es al universo que apunta el proyecto del jefe de la bancada socialista.
"Es una situación crítica y no hacer nada no es opción" explicó Blanco al término de la reunión sobre las razones que empujan el tratamiento. "Va a crecer en el año 2027 exponencialmente la cantidad de vehículos eléctricos y vehículos híbridos enchufables en la Argentina y en Santa Fe. Hay una política a nivel nacional de quitarles los aranceles a vehículos chinos y a Tesla, vehículos estadounidenses que se van a empezar a ver en las calles de Rosario, de Santa Fe y de toda la provincia. Esto va a recargar el sistema eléctrico que no está preparado para esta ola de vehículos que van a enchufarse a la red eléctrica".
Ejemplificó el impacto señalando que cargar un vehículo eléctrico significa tener tres aires acondicionados funcionando en simultáneo. "Lo que hoy discutimos fue, por un lado una política de tarifas diferenciadas con medidores inteligentes que son fundamentales. Por otra lado resolver un conflicto que ya se está dando en los consorcios de edificios. No está regulado lo que pasa en los consorcios de edificios. "El desafío es prepararnos para dar una mejor respuesta eléctrica, ordenar la demanda y tener mejores condiciones de seguridad", remarcó.
El socialista dijo que la movilidad eléctrica tiene grandes ventajas: no genera contaminación auditiva, no genera contaminación en el aire a diferencia del motor a combustión, con lo cual es deseable que el transporte público, los taxis, todo lo que tiene que ver con la logística de las grandes ciudades, todo eso pase a movilidad eléctrica. El otro ejemplo que dio es que cargar un tanque de nafta para hacer 400 km sale aproximadamente 100.000 pesos. Cargar una batería para hacer 400 km sale 10.000 pesos, casi una décima parte.
Remarcó que YPF tomó la determinación que las tres estaciones de servicio en la autopista Santa Fe-Rosario tendrán puntos de recarga eléctrica y también lo hará en la autopista que une Rosario-Buenos Aires.
"Necesitamos que la EPE también tenga un rol activo con respecto a las rutas provinciales para conectar los pueblos y ciudades del interior de nuestra provincia para que tengan la posibilidad de recarga. "Todo esto forma parte de un plan. Nosotros lo que no podemos es improvisar", dijo.
Enjuiciamiento de magistrados
Los diputados de la UCR José Corral, Jimena Senn y Marcelo González ingresaron un proyecto de ley para el juzgamiento de jueces, fiscales y defensores, y cumplir así con la manda constitucional.
La iniciativa se sumará al proyecto de la socialista Lionella Cattalini que versa sobre la materia y tiene fijado tratamiento preferencial para la jornada pero no tendrá el dictamen respectivo de la comisión para llegar al recinto.
El proyecto tiene por objeto "dar cumplimiento al mandato de los artículos 142 y 143 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, reformada en 2025, que establecen un Jurado de Enjuiciamiento común para los jueces y procuradores del Poder Judicial y para los fiscales y defensores del Ministerio Público. Se trata de sustituir el régimen de la Ley N° 7050, cuya estructura y procedimiento responden a un diseño institucional que la reforma constitucional dejó atrás y, a su vez, de ordenar en un solo cuerpo normativo un procedimiento que hasta hoy se encontraba disperso entre la ley de Jury referida y las leyes orgánicas del Ministerio Público de la Acusación (Ley N° 13.013) y del Servicio Público Provincial de Defensa Penal (Ley N° 13.014)" explicaron los autores.
"El texto busca una síntesis que preserve la independencia de quienes ejercen la función judicial y del Ministerio Público sin resignar el control republicano sobre su desempeño", destacó Corral.