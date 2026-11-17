Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados de Santa Fe fueron citadas a una reunión conjunta para este miércoles con el objetivo de considerar el proyecto que pretende que la Empresa Provincial de Energía (EPESF) tenga una Tarifa de Movilidad Eléctrica (TME) destinada a la carga de vehículos eléctricos e híbridos enchufables.
Plenario de comisiones en Santa Fe por una tarifa de movilidad eléctrica en la EPE
Convocaron a reunión conjunta de Presupuesto y de Asuntos Constitucionales para analizar el proyecto del socialista Blanco. Crece el patentamiento de vehículos eléctricos o híbridos en la provincia.
La iniciativa es del diputado socialista Joaquín Blanco, tiene tratamiento preferencial para este jueves y viene precedida del dictamen de mayoría de la Comisión de Obras y Servicios Públicos.
El objetivo es que esa tarifa esté disponible tanto en instalaciones de usuarios encuadrados como pequeñas demandas residenciales y no residenciales (comerciales, industriales, generales y de servicios) tanto en el ámbito urbano como rural.
Blanco enmarcó el proyecto en la vigente Ley N° 13.781, del año 2018, que promueve la industrialización y el uso de vehículos eléctricos e híbridos en la provincia. Allí establece garantías de promoción que incluyen la introducción de una "tarifa con discriminación horaria que incentive la incorporación de vehículos eléctricos al transporte público y privado y la estabilización de la curva de demanda del sistema de distribución eléctrico".
El proyecto apunta a establecer una estructura tarifaria por bandas horarias orientada a desplazar el consumo hacia períodos de baja demanda ("horas valle"), reduciendo los picos de carga y optimizando el aprovechamiento de la infraestructura existente.
Además de legisladores, estarán en la reunión de las dos comisiones funcionarios y técnicos de EPE y de la secretaría de Energía para analizar posibilidades técnicas y legales para avanzar con el proyecto.
Vehículos electrónicos e híbridos están exentos del pago de la Patente Automotor en Santa Fe. El año pasado se habían registrado 1.750 unidades ante API. En los primeros seis meses de este año ya se sumaron 2.531 rodados.
"La carga nocturna o en fines de semana permite utilizar capacidad ociosa del sistema eléctrico sin requerir inversiones inmediatas en ampliaciones de red, reduciendo costos sistémicos y mejorando la eficiencia operativa de las distribuidoras", marcó Blanco en los fundamentos del proyecto.
El proyecto a debate incorpora bandas horarias diferenciadas -Pico, Resto, Valle y Fin de Semana/Feriados- con incentivos económicos específicos para fomentar la carga en momentos de menor demanda. Asimismo, establece descuentos sobre el componente del Valor Agregado de Distribución (VAD) para consumos realizados en horarios de menor estrés sobre la red, reconociendo que la gestión inteligente de la demanda genera beneficios directos para el sistema eléctrico provincial.
Prevé que la adhesión a la tarifa requiere la instalación obligatoria de medidores inteligentes con capacidad de registro horario, comunicación bidireccional y gestión remota, pero también contempla la protección de los datos de consumo obtenidos mediante dichos sistemas de medición, estableciendo reglas de confidencialidad y utilización restringida de la información relevada.
El proyecto de Blanco toma como referencia experiencias exitosas en Latinoamérica (Costa Rica, Chile, Uruguay) y, a nivel nacional, el caso de EPEC en Córdoba, que ya utiliza una tarifa similar con ahorros de hasta el 40% para el usuario. Para el legislador, una tarifa especial "representa una oportunidad para que la EPESF incorpore un nuevo mercado de demanda predecible y gestionable, posicionándose como actor central de la transición energética".
Del plenario de comisiones dependerá la suerte de que el tema sea votado este jueves o el venidero por el pleno de la Cámara.
Presentaron ante el Gabinete el proyecto de nuevo código
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó en Rosario la reunión de gabinete que tuvo entre sus ejes, la presentación del proyecto de ley para dictar un nuevo Código Procesal Civil y Comercial en la provincia remitido al Senado la semana pasada, tal cual informó El Litoral.
El secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, y la secretaria Legal y Técnica, Julia Tonero, fueron los encargados de exponer los alcances y las motivaciones del proyecto a discusión en Senado.
El proyecto apunta a modernizar una ley vigente dictada en 1961. El objetivo -se indicó- es transformar juicios largos y burocráticos en procesos más ágiles, comprensibles y accesibles. "Apuntamos a que el sistema de justicia deje de ser un laberinto de trámites formales y pase a enfocarse en resolver los conflictos reales de las personas en un tiempo razonable", dijeron los expositores.
Mascheroni explicó que se busca llevar adelante un proceso comprensible y accesible, que le permite al ciudadano al estar en audiencias orales, públicas, con el juez y los abogados presentes, entender qué está pasando en su causa y sepa qué esperar en cada etapa, brindándole mayor seguridad jurídica.
Tonero recordó que la oralidad en las audiencias en fuero se está haciendo desde 2018 por una Acordada de la Corte Suprema de Justicia donde el juez escucha directamente a las partes. "En el proyecto se apunta a dejar atrás los juicios puramente escritos y lejanos, permitiendo que los ciudadanos participen activamente y puedan llegar a acuerdos o conciliaciones tempranas", acotó.
El proyecto incorpora de forma definitiva la gestión digital de expedientes, reglas de prueba para aceptar fácilmente evidencia digital como mensajes, correos o registros electrónicos, que hoy forman parte de la vida.
El sistema se aplicará a temas sensibles y frecuentes como las causas de familia, desalojos, sucesiones, cobro de deudas y reclamos de dinero de menor monto. También apunta a establecer reglas claras y ágiles para ejecutar las sentencias, asegurando que el derecho reconocido al ciudadano se haga efectivo en la práctica.
Laborales
La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión Social de la Cámara de Diputados recibirá este miércoles a dos sectores que solicitaron audiencias por temas particulares. En un caso, es la Asociación de Empresas Instaladoras de Gas Rosario que presentaron un proyecto de creación del Colegio de esa especialidad.
Por otro lado, asistirán autoridades y representantes de IOSFA (Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas) delegación Santa Fe Norte preocupados por la decisión del anuncio del cierre de la farmacia en esta capital donde se desempeñan 6 empleados permanentes y 19 contratados para atender una población de unos 10.000 afiliados en esta capital y alrededores.