Semana Invencible

Pullaro encabezó en Cayastá los festejos por el 453° aniversario de la fundación de Santa Fe

En las ruinas se realizó este domingo la ceremonia oficial. El Gobernador puso el acento en la identidad provincial y destacó la continuidad de obras y la lucha contra el delito. Dejó inaugurada una nutrida agenda dedicada al Brigadier Estanislao López.