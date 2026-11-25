Lotería de Santa Fe informó que este miércoles, en el sorteo de Quini 6, un apostador con seis aciertos de la provincia de Santa Fe se llevó el pozo increíble de la modalidad “La Segunda” por más de $1.100 millones.
Sorteo del miércoles 25 de noviembre
Un afortunado santafesino ganó más de $1.100 millones en el Quini 6
Con seis aciertos, ganó La Segunda, con los números 01 - 09 - 25 - 32 - 40 - 45.
Un nuevo millonario gracias al Quini 6. Foto: Manuel Fabatía
Fuente: Lotería de Santa Fe.
El feliz millonario acertó los números 01 - 09 - 25 - 32 - 40 - 45.
Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:
TRADICIONAL (Vacante)
07 10 16 43 38 39
REVANCHA (Vacante)
03 06 07 10 36 37
SIEMPRE SALE (10 ganadores)
21 24 25 32 33 43
EXTRA (531 ganadores)
01 03 06 07 09 10 16 25 32 34 36 37 38 39 40 45
El próximo sorteo será el domingo 29 de noviembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.
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